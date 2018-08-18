Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Я не просто вірю, я бачу на свої очі як вартість забудов які не вписуються у вимоги часу лишились на своєму місці, або не значно зросла. От наприклад один з самих трешових варіантів по місту - лалаленд. Зараз двокімнатна панелька по 16600 за квадрат продається: https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 62669.html В кінці 2017 року цю квартиру забудовники продавали десь за 15 тис. В результаті вся різниця яка утворилась це фактично покриття інфляції. А тепер візьміть будь який цікавий об'єкт і подивіться як він зріс в ціні за цей час.
Не будет никакой остановки стройки. Будет остановка шлака типа пно, крушей, а в замен будет больше таких комплексов как юнит, лакиленд, о2 резиденс.
В пару кликов я получил информацию, что Фундамент обанкротился, остановил стройку (вот причина низкой цены) продал ЛаЛаЛенд Диму, который переименовал его в ЛакиЛенд, который вы хвалите. При этом инвесторы на домике ждут ухудшение качества объекта.
На сайте ЛУН вся территория Лалаленд принадлежит уже Лакиленд. Тоесть дворов без машин и сквера больше не будет... То чувство когда тебя кинули...
Puente написав:Ну Ви даєте ... Якщо у Вас такий перелік абсолютно різного на розгляді - то Ви далекі взагалі від купівлі - ще нічого не вирішили ... У Вас від незбудованої ще до старого КТ ... Плюс протилежні кінці Києва . Спочатку визначиться територіально . Потім старе-нове - а вже потім вибирайте ...
Это была демонстрация того, что в Киеве всё еще есть товар на полтосик. А в принципе-всё верно, я в Киеве ни к чему не привязан, кроме места работы. Место работы жены-не в счёт, она его сменить хочет. Потому при выборе локации хотелось бы не страдать по часу и более в дороге до дома от работы, иметь нормальную школу в пределах километра ходьбы и не жить в муравейнике.
Ну це вже невідомо - я працюючи в одній фірмі переїжджав за 10 років 4 рази ( це все про місце розташування фірми ) - Кіквідзе ( чи як вона там зараз ) , Фрунзе ( аналогічно ) , передмістя , Позняки ... Тому - тільки поруч з метро ...
Востаннє редагувалось Puente в П'ят 15 лис, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье : к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе: - 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$ -весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый) -летом 2019 - + 5% (началась активность) -осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! и так почти на все ... С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ? Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ?
От 13-15 к 14-16. Где 25%? Небольшой рост вполне укладывается в коррекцию курса доллара. Доллар вырастет, цены откатятся. Может быть, а может нет. Я не вижу существенного роста цен на вторичку в последние годы. Может 10% в рамках движений курса. Это не та ракета, на которую все тут купили билет.
investorkiev написав:Кстати, для инфо о результатах деятельности папередников:
В 2020 на выплату ПРяоЦЕНТОВ по госдолгу - 5.1 млрд дол, На Киев (бюджет Киева) - 2 млрд дол. Набрались кредитов как собака блох. На проценты тратится в 2.5 раз больше, чем весь бюджет Киева. Сколько мостов, станций метро, садиков, больниц останутся непостроенными в угоду мировым акулам капитализма..
ждем анализ о достижениях овоща в 2010-2014 по суммам ЗВР, обьему кредитов и роста ВВП
Vlad442 написав:В пару кликов я получил информацию, что Фундамент обанкротился, остановил стройку (вот причина низкой цены) продал ЛаЛаЛенд Диму, который переименовал его в ЛакиЛенд, который вы хвалите.
Ок, Фундамент обанкротился, добавляем в копилку аргументов к тезису что стройки шлака остановятся.
Vlad442 написав:При этом инвесторы на домике ждут ухудшение качества объекта.
Не пойму в чем ухудшение. Вместо панельного дома будет монолитный с отличным дизайном. Правда я не разделяю любовь ДИМа к электрокотлам, это реально минус, но в остальном - всё намного лучше. Вместо ущербного двора будет рельефный в стиле аля то что КАН строит. Машин там не будет, паркинг будет подземным. Лакиленд на 10 голов выше того что там должны были строить.
Востаннє редагувалось Santehnik в П'ят 15 лис, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:Кстати, для инфо о результатах деятельности папередников:
В 2020 на выплату ПРяоЦЕНТОВ по госдолгу - 5.1 млрд дол, На Киев (бюджет Киева) - 2 млрд дол. Набрались кредитов как собака блох. На проценты тратится в 2.5 раз больше, чем весь бюджет Киева. Сколько мостов, станций метро, садиков, больниц останутся непостроенными в угоду мировым акулам капитализма..
ждем анализ о достижениях овоща в 2010-2014 по суммам ЗВР, обьему кредитов и роста ВВП
Натаху легше розстріляти, ніж добитись від неї розбірливого і об,єктивного аналізу діяльності "крєпкіх хозяйствєнніков"
Serg-ik написав:Kostia Фигасе, Константин. Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили?
Я не сумнівався, що "Костя" - рил-новобудівець! Дохрєна їх тут)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 15 лис, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців