investorkiev написав:

Забыл рассказать.Познакомился на неделе с лендлордом, у него пару торговых площадей (Конговец, ты?), арендный доход на сейчас - 100,000$ в месяц (да, опечатки нет, пять нулей).Так вот: в быту он очень жадный. Какая то у него проблема с ногой (не очень опасная), так он жаловался что в Борисе у его врача прием очень подорожал: с 600 грн до 800грн (тоесть на 8 доларов), поэтому он пока к нему не ходит. Ну и в таком же духе остальное. Возраст - под 60 лет.Хочу привлечь его к строительству своего проекта «мега-хостел», но посмотрел на эту жадность - за копейку удавится, и что-то передумал.