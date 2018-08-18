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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2337233823392340

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:49

  Serg-ik написав:Kostia
Фигасе, Константин.
Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили?

Где ответ на вопрос?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

позвольте немного накинуть на вентилятор,
"столичные квартиры в сегменте до 50 тыс. долларов разлетаются как горячие пирожки"
https://minfin.com.ua/blogs/tokarevich/124777/
Diego
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:53

  kyk написав:
  Serg-ik написав:Еще пример массового свала из уже не престижного дома
ул. Хмельницкая, 10
https://www.olx.ua/obyavlenie/uyutnaya- ... 978b79ec71
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 978b79ec71
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 1;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/3-k-novos ... f;promoted

Там нет грузовых лифтов (ну, в некоторых подъздах точно), а пассажирские маленькие, не представляю как там жить. Но стены хорошие :)

По барабану, ремонти там вже зроблені.
Тому - це не причина для масового продажу квартир.

Мені здається, що то випадковість - будинок величезний, квартир там 250-300. Тому одноммоментний продаж 5 квартир - нічого не свідчить. :mrgreen:

А як люди живуть у радянській п,ятиповерховій "вторинці", без вантажних ліфтів??
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 15 лис, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:53

  Santehnik написав:
  Vlad442 написав:В пару кликов я получил информацию, что Фундамент обанкротился, остановил стройку (вот причина низкой цены) продал ЛаЛаЛенд Диму, который переименовал его в ЛакиЛенд, который вы хвалите.

Ок, Фундамент обанкротился, добавляем в копилку аргументов к тезису что стройки шлака остановятся.

Но вот же ДБК который пока живой и продолжает строить. Цены тут по прежнему низкие:
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pra ... tlobud.pdf
Какие перспективы роста цены у этих объектов? Я их не вижу.

  Vlad442 написав:При этом инвесторы на домике ждут ухудшение качества объекта.

Не пойму в чем ухудшение. Вместо панельного дома будет монолитный с отличным дизайном. Правда я не разделяю любовь ДИМа к электрокотлам, это реально минус, но в остальном - всё намного лучше.
Вместо ущербного двора будет рельефный в стиле аля то что КАН строит. Машин там не будет, паркинг будет подземным. Лакиленд на 10 голов выше того что там должны были строить.

Перспективы модете спросить у перекупов дбк, которые меньше 30-50% не делают)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  vladimir07 написав:А вы в действительности спокойно чувствуете себя ? Ибо рост в долларах уже сильно заметен. За 50 куе не купить даже 1к в Варшавском под ключ (ремонт и начинка) на всего лишь 37 м2 ибо за нее ломят овер 60 куе.

Нет, неспокойно мне. Но по поводу новостроя меня активно отговаривали на форуме, типа это дорого и с моим характером я никогда его не доделаю. Что касается вторички, я только что скинул варианты, за 50-60 тыс есть что купить. Франт отметил Захаровскую: 5 минут пешком до остановки, оттуда 7-8 минут до Петровки или Дорогожичей. Тихое немноголюдное место. О минусах не буду говорить)))
А 5 минут до остановки, от которой еще ехать до метро - это не минус?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:56

  investorkiev написав:Забыл рассказать.

Познакомился на неделе с лендлордом, у него пару торговых площадей (Конговец, ты?), арендный доход на сейчас - 100,000$ в месяц (да, опечатки нет, пять нулей).

Так вот: в быту он очень жадный. Какая то у него проблема с ногой (не очень опасная), так он жаловался что в Борисе у его врача прием очень подорожал: с 600 грн до 800грн (тоесть на 8 доларов), поэтому он пока к нему не ходит. Ну и в таком же духе остальное. Возраст - под 60 лет.

Хочу привлечь его к строительству своего проекта «мега-хостел», но посмотрел на эту жадность - за копейку удавится, и что-то передумал.

кто то тут про свое больное коленко жаловался
и на борис тоже.
Уну?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А 5 минут до остановки, от которой еще ехать до метро - это не минус?

Подкалываете? Конкретно от того дома до остановки 170 метров. Это 2 минуты ходьбы. Насколько я понимаю, на ПОХе большинство подъезжает к метро подольше и с большими пробьлемами, чем от Кирилловской церкви до Петровки, Дорогожичей
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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