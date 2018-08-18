Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:В пару кликов я получил информацию, что Фундамент обанкротился, остановил стройку (вот причина низкой цены) продал ЛаЛаЛенд Диму, который переименовал его в ЛакиЛенд, который вы хвалите.
Ок, Фундамент обанкротился, добавляем в копилку аргументов к тезису что стройки шлака остановятся.
Vlad442 написав:При этом инвесторы на домике ждут ухудшение качества объекта.
Не пойму в чем ухудшение. Вместо панельного дома будет монолитный с отличным дизайном. Правда я не разделяю любовь ДИМа к электрокотлам, это реально минус, но в остальном - всё намного лучше. Вместо ущербного двора будет рельефный в стиле аля то что КАН строит. Машин там не будет, паркинг будет подземным. Лакиленд на 10 голов выше того что там должны были строить.
Перспективы модете спросить у перекупов дбк, которые меньше 30-50% не делают)
vladimir07 написав:А вы в действительности спокойно чувствуете себя ? Ибо рост в долларах уже сильно заметен. За 50 куе не купить даже 1к в Варшавском под ключ (ремонт и начинка) на всего лишь 37 м2 ибо за нее ломят овер 60 куе.
Нет, неспокойно мне. Но по поводу новостроя меня активно отговаривали на форуме, типа это дорого и с моим характером я никогда его не доделаю. Что касается вторички, я только что скинул варианты, за 50-60 тыс есть что купить. Франт отметил Захаровскую: 5 минут пешком до остановки, оттуда 7-8 минут до Петровки или Дорогожичей. Тихое немноголюдное место. О минусах не буду говорить)))
А 5 минут до остановки, от которой еще ехать до метро - это не минус?
Познакомился на неделе с лендлордом, у него пару торговых площадей (Конговец, ты?), арендный доход на сейчас - 100,000$ в месяц (да, опечатки нет, пять нулей).
Так вот: в быту он очень жадный. Какая то у него проблема с ногой (не очень опасная), так он жаловался что в Борисе у его врача прием очень подорожал: с 600 грн до 800грн (тоесть на 8 доларов), поэтому он пока к нему не ходит. Ну и в таком же духе остальное. Возраст - под 60 лет.
Хочу привлечь его к строительству своего проекта «мега-хостел», но посмотрел на эту жадность - за копейку удавится, и что-то передумал.
кто то тут про свое больное коленко жаловался и на борис тоже. Уну?
Faceless написав:А 5 минут до остановки, от которой еще ехать до метро - это не минус?
Подкалываете? Конкретно от того дома до остановки 170 метров. Это 2 минуты ходьбы. Насколько я понимаю, на ПОХе большинство подъезжает к метро подольше и с большими пробьлемами, чем от Кирилловской церкви до Петровки, Дорогожичей
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s