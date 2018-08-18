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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:40
Kostia написав: Serg-ik написав:Kostia
Фигасе, Константин.
Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили?
Где ответ на вопрос?
итак, напомню:
Напомню
я не настолько себя плохо чувствую, чтобы жить в хруще. Да еще и за немалые деньги
Вы где берете пафосность? Чем вы лучше хруща
Пафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не Стивену
)
К тому же здравый ум подсказывает, что к моменту выхода на пенсию, купив хрущ, я могу остаться без этого жилья в силу его обветшания. Так что никаких хрущей, тем более за дурные деньги.
Вы купили себе хрущ вместо ЖК на Ясиноватском?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:43
Dimar написав: Serg-ik написав:
Потому при выборе локации хотелось бы не страдать по часу и более в дороге до дома от работы, иметь нормальную школу в пределах километра ходьбы и не жить в муравейнике
.
Боюсь, что при таких запросах вписаться в полтосик нереально. Тем более (если не ошибаюсь) при наличии 2-х детей.
Чем именно из указанного выше придётся пожертвовать?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:55
Serg-ik написав:
Пафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не Стивену
)
Там можно поступить хитрее. Сдать тот хрущ и снять что душа желает докинув разницу)
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:06
Santehnik написав: Serg-ik написав:
Пафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не Стивену
)
Там можно поступить хитрее. Сдать тот хрущ и снять что душа желает докинув разницу)
По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.
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airmax78
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:21
Serg-ik написав:
И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними,
Frant написав:
Ситуація проста. Чому не купив на дні???
СержІк не хотів витрачати свої кошти. Жаба давить...
Ха-ха! СержІку шкода розлучатись з грошима.
Він психологічно не готовий купляти собіжитло в Києві, тому що воно надто дороге, як на його думку.
airmax78 написав:
По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить.
Ще один перфекціоніст-абстракціоніст)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:39
airmax78 написав: Santehnik написав: Serg-ik написав:
Пафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не Стивену
)
Там можно поступить хитрее. Сдать тот хрущ и снять что душа желает докинув разницу)
По своему опыту
скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика
подсказывает тебе, что это правильно.
досвід із зьомних хат дуже дорогий
а орендувати те, що можеш дозволити собі купити, логічно?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:42
Dimar написав: Serg-ik написав:
Это была демонстрация того, что в Киеве всё еще есть товар на полтосик.
А в принципе-всё верно, я в Киеве ни к чему не привязан, кроме места работы. Место работы жены-не в счёт, она его сменить хочет. Потому при выборе локации хотелось бы не страдать по часу и более в дороге до дома от работы, иметь нормальную школу в пределах километра ходьбы и не жить в муравейнике.
Боюсь, что при таких запросах вписаться в полтосик нереально. Тем более (если не ошибаюсь) при наличии 2-х детей.
Когда передо мной встал вопрос покупки квартиры - то поиск сузился до нескольких домов, квартиры в которых (по моим меркам) стоили или охереть как дорого, или нереально дорого. Идеальные варианты стоили просто космос, пришлось довольствоваться тем, что по карману. Купили, ничо, корона не спала
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galadriel
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:54
TylerTruman_ написав: airmax78 написав: Santehnik написав:
Там можно поступить хитрее. Сдать тот хрущ и снять что душа желает докинув разницу)
По своему опыту
скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика
подсказывает тебе, что это правильно.
досвід із зьомних хат дуже дорогий
а орендувати те, що можеш дозволити собі купити, логічно?
Цель, что у Сержа, что у меня - купить себе нечто гораздо лучшее чем то, что арендуешь. И еще недавно рынок помогал нам с Сержем в осуществлении этой цели. С конца 2015 помогать перестал и начал работать против нас. Но в этом году - как с цепи сорвался - за год сожрал %%15 покупательной способности зеленой каклеты. Поэтому мне пришлось снова забетонироваться, хотя я думал о том, чтобы посидеть в кэше и встретить кризис во всеоружии.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:55
Кредит на приобретение земли можно будет получить под 3-5% годовых, — Минэкономики
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панеслась ракета!
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:57
galadriel написав: Dimar написав:
Боюсь, что при таких запросах вписаться в полтосик нереально. Тем более (если не ошибаюсь) при наличии 2-х детей.
Когда передо мной встал вопрос покупки квартиры - то поиск сузился до нескольких домов, квартиры в которых (по моим меркам) стоили или охереть как дорого, или нереально дорого. Идеальные варианты стоили просто космос, пришлось довольствоваться тем, что по карману. Купили, ничо, корона не спала
Упала, вы просто пребывая в ажиотаже в процессе покупки этого не заметили. Я, чтобы со мной такое не случилось, свою корону прибил гвоздями к голове.
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airmax78
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