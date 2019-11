Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:42

Dimar написав: Serg-ik написав: Это была демонстрация того, что в Киеве всё еще есть товар на полтосик.

А в принципе-всё верно, я в Киеве ни к чему не привязан, кроме места работы. Место работы жены-не в счёт, она его сменить хочет. Потому при выборе локации хотелось бы не страдать по часу и более в дороге до дома от работы, иметь нормальную школу в пределах километра ходьбы и не жить в муравейнике. Это была демонстрация того, что в Киеве всё еще есть товар на полтосик.А в принципе-всё верно, я в Киеве ни к чему не привязан, кроме места работы. Место работы жены-не в счёт, она его сменить хочет. Потому при выборе локации хотелось бы не страдать по часу и более в дороге до дома от работы, иметь нормальную школу в пределах километра ходьбы и не жить в муравейнике.

Боюсь, что при таких запросах вписаться в полтосик нереально. Тем более (если не ошибаюсь) при наличии 2-х детей. Боюсь, что при таких запросах вписаться в полтосик нереально. Тем более (если не ошибаюсь) при наличии 2-х детей.



Когда передо мной встал вопрос покупки квартиры - то поиск сузился до нескольких домов, квартиры в которых (по моим меркам) стоили или охереть как дорого, или нереально дорого. Идеальные варианты стоили просто космос, пришлось довольствоваться тем, что по карману. Купили, ничо, корона не спала Когда передо мной встал вопрос покупки квартиры - то поиск сузился до нескольких домов, квартиры в которых (по моим меркам) стоили или охереть как дорого, или нереально дорого. Идеальные варианты стоили просто космос, пришлось довольствоваться тем, что по карману. Купили, ничо, корона не спала

