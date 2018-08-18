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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2341234223432344>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Домик дал рост 1.8% - это 94% годовых.

Каких доказательств ракеты вам еще не хватает? 94% годовых. Сравнится это с гридепо? С овгз?

А психологический комфорт? Имея любую недвижимость, человек твердо чуствует почву под ногами. Появляется уверенность в будущем. Появляется возможность маневра.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:27

  hxbbgaf написав:Да, они чекнутые. На вторичке 3-ку в Святошинском районе можно найти за 40-45 тыщ. Пусть, она будет на 30 метров меньше, но, в принципе, эти лишние метры мало кому и нужны. Не табор же там будет жить.


А примеры будут 3к 70 м2 за 45к ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:29

  investorkiev написав:Домик дал рост 1.8% - это 94% годовых.

Каких доказательств ракеты вам еще не хватает? 94% годовых. Сравнится это с гридепо? С овгз?

А психологический комфорт? Имея любую недвижимость, человек твердо чуствует почву под ногами. Появляется уверенность в будущем. Появляется возможность маневра.


1.8 на падающем баксе! это атас!!!!!
kivin
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:30

  vladimir07 написав:
  hxbbgaf написав:Да, они чекнутые. На вторичке 3-ку в Святошинском районе можно найти за 40-45 тыщ. Пусть, она будет на 30 метров меньше, но, в принципе, эти лишние метры мало кому и нужны. Не табор же там будет жить.


А примеры будут 3к 70 м2 за 45к ?

Да, вот, та же Наталья, кстати, продает 3-ку за 46.
https://www.olx.ua/obyavlenie/uyutnaya- ... FYXTQ.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/predlagay ... G43bD.html
Да и вот, там даже за 39500 есть:
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... rrency=USD
67 метров там есть за 43500. По-моему, 70 или 67 - это не так принципиально.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 15 лис, 2019 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:31

  kivin написав:
  investorkiev написав:Домик дал рост 1.8% - это 94% годовых.

Каких доказательств ракеты вам еще не хватает? 94% годовых. Сравнится это с гридепо? С овгз?

А психологический комфорт? Имея любую недвижимость, человек твердо чуствует почву под ногами. Появляется уверенность в будущем. Появляется возможность маневра.


1.8 на падающем баксе! это атас!!!!!


Да! На каждый вложенный миллион долларов это +18000$ за НЕДЕЛЮ, не считая арены. Можно идти выбирать себе какой нибудь РАВ4 ))
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:46

  pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! :shock:
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ? :|

Видимо бетон - всё же "гривневый актив".
Т.к. в гривне получается более-менее стабильная цена, а цена в валютном эквиваленте меняется в зависимости от текущего курса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:48

  airmax78 написав:Цель, что у Сержа, что у меня - купить себе нечто гораздо лучшее чем то, что арендуешь. И еще недавно рынок помогал нам с Сержем в осуществлении этой цели. С конца 2015 помогать перестал и начал работать против нас. Но в этом году - как с цепи сорвался - за год сожрал %%15 покупательной способности зеленой каклеты. Поэтому мне пришлось снова забетонироваться, хотя я думал о том, чтобы посидеть в кэше и встретить кризис во всеоружии.

додатково аргументували іраціональність вашої стратегії, СєржІк також регулярно цим займається :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 15 лис, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:49

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.


Макс, как можно жить в (условном) Тетрисе и ездить при этом на дизельгейтном гольфе-универсале??? И при этом говорить шо берешь то что хочется????

Гольф понятно - вопросов нет: дешево, соотношение цена/качество оптимальное. Но при этом мантрить на можные МОПы??

Либо гуляешь на полную катлету, либо придерживаешься разумной экономии, а разницу инвестируешь. Вы инвестируете разницу? Или думаете что квартира для жизни - это инвестиция? Куосаки с вами бы не согласился!!

Цены пошли вверх, но это они просто поднимаются по ступенькам к пусковой площадке, а вот в следущем году будет рост - огого!! Взлет!

Компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon. Об успешном их завершении стало известно из Twitter компании Илона Маска.
Этот этап позволяет компании перейти к испытательным полетам уже в ближайшие месяцы. В случае успешности предстоящих испытаний – SpaceX будет готова к запуску людей в космос на Crew Dragon уже в следующем году.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:51

  pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! :shock:
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ? :|

какой район?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:10

  galadriel написав:
  airmax78 написав:...
Цель, что у Сержа, что у меня - купить себе нечто гораздо лучшее чем то, что арендуешь.
...


Кто хочет всего и сразу - получает нихрена и постепенно(с).

По-разному получается.
airmax78
 
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