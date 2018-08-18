Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:Да, они чекнутые. На вторичке 3-ку в Святошинском районе можно найти за 40-45 тыщ. Пусть, она будет на 30 метров меньше, но, в принципе, эти лишние метры мало кому и нужны. Не табор же там будет жить.
hxbbgaf написав:Да, они чекнутые. На вторичке 3-ку в Святошинском районе можно найти за 40-45 тыщ. Пусть, она будет на 30 метров меньше, но, в принципе, эти лишние метры мало кому и нужны. Не табор же там будет жить.
pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье : к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе: - 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$ -весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый) -летом 2019 - + 5% (началась активность) -осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! и так почти на все ... С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ? Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ?
Видимо бетон - всё же "гривневый актив". Т.к. в гривне получается более-менее стабильная цена, а цена в валютном эквиваленте меняется в зависимости от текущего курса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
airmax78 написав:Цель, что у Сержа, что у меня - купить себе нечто гораздо лучшее чем то, что арендуешь. И еще недавно рынок помогал нам с Сержем в осуществлении этой цели. С конца 2015 помогать перестал и начал работать против нас. Но в этом году - как с цепи сорвался - за год сожрал %%15 покупательной способности зеленой каклеты. Поэтому мне пришлось снова забетонироваться, хотя я думал о том, чтобы посидеть в кэше и встретить кризис во всеоружии.
додатково аргументували іраціональність вашої стратегії, СєржІк також регулярно цим займається
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 15 лис, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
airmax78 написав:По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.
Макс, как можно жить в (условном) Тетрисе и ездить при этом на дизельгейтном гольфе-универсале??? И при этом говорить шо берешь то что хочется????
Гольф понятно - вопросов нет: дешево, соотношение цена/качество оптимальное. Но при этом мантрить на можные МОПы??
Либо гуляешь на полную катлету, либо придерживаешься разумной экономии, а разницу инвестируешь. Вы инвестируете разницу? Или думаете что квартира для жизни - это инвестиция? Куосаки с вами бы не согласился!!
Цены пошли вверх, но это они просто поднимаются по ступенькам к пусковой площадке, а вот в следущем году будет рост - огого!! Взлет!
Компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon. Об успешном их завершении стало известно из Twitter компании Илона Маска. Этот этап позволяет компании перейти к испытательным полетам уже в ближайшие месяцы. В случае успешности предстоящих испытаний – SpaceX будет готова к запуску людей в космос на Crew Dragon уже в следующем году.
pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье : к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе: - 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$ -весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый) -летом 2019 - + 5% (началась активность) -осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! и так почти на все ... С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ? Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ?