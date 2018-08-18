investorkiev написав:

airmax78 написав: По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно. По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.

Макс, как можно жить в (условном) Тетрисе и ездить при этом на дизельгейтном гольфе-универсале??? И при этом говорить шо берешь то что хочется????Гольф понятно - вопросов нет: дешево, соотношение цена/качество оптимальное. Но при этом мантрить на можные МОПы??Либо гуляешь на полную катлету, либо придерживаешься разумной экономии, а разницу инвестируешь. Вы инвестируете разницу? Или думаете что квартира для жизни - это инвестиция? Куосаки с вами бы не согласился!!Цены пошли вверх, но это они просто поднимаются по ступенькам к пусковой площадке, а вот в следущем году будет рост - огого!! Взлет!