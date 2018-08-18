Kostia написав: Serg-ik написав: Kostia

Фигасе, Константин.

Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили? Фигасе, Константин.Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили?

Где ответ на вопрос? Где ответ на вопрос?

я не настолько себя плохо чувствую, чтобы жить в хруще. Да еще и за немалые деньги

Вы где берете пафосность? Чем вы лучше хруща

итак, напомню:НапомнюПафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не СтивенуК тому же здравый ум подсказывает, что к моменту выхода на пенсию, купив хрущ, я могу остаться без этого жилья в силу его обветшания. Так что никаких хрущей, тем более за дурные деньги.Вы купили себе хрущ вместо ЖК на Ясиноватском?