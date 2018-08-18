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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:12

  galadriel написав:Ну да, как в треннингах для тупых баб - "Не снижайте планку! Вы достойны лучшего! Самого лучшего!"
сорри, но это пздц... :|

Это хорошие тренинги. Они работают. Советую посетить парочку. Или хотя бы о том, как добиться среднего успеха.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ха-ха! СержІку шкода розлучатись з грошима.
Він психологічно не готовий купляти собіжитло в Києві, тому що воно надто дороге, як на його думку.

Готовы купить? Недорого
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... FCPJ2.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:22

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.


Макс, как можно жить в (условном) Тетрисе и ездить при этом на дизельгейтном гольфе-универсале??? И при этом говорить шо берешь то что хочется????

Гольф понятно - вопросов нет: дешево, соотношение цена/качество оптимальное. Но при этом мантрить на можные МОПы??

Либо гуляешь на полную катлету, либо придерживаешься разумной экономии, а разницу инвестируешь. Вы инвестируете разницу? Или думаете что квартира для жизни - это инвестиция? Куосаки с вами бы не согласился!!

Цены пошли вверх, но это они просто поднимаются по ступенькам к пусковой площадке, а вот в следущем году будет рост - огого!! Взлет!

Для меня гораздо непонятнее обратная ситуация: как можно ездить на условном новом БМВ Х5 и при этом жить в советской вторичке ну, или, ОК, в украинском кирпиче конца 90х где-то в дальнем прицентралье.
Автомобиль - расходник. Мне жаль на него тратить много денег. Недвижка - все-таки, какой-никакой, а инвестиционный актив. Но т.к. я не верю ни в какую рокету, то и инвестировать в украинскую недвигу слишком много - тоже считаю не самым лучшим решением.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Пусть, она будет на 30 метров меньше, но, в принципе, эти лишние метры мало кому и нужны

А-а-а, не могу, перл дня :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:26

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Ха-ха! СержІку шкода розлучатись з грошима.
Він психологічно не готовий купляти собіжитло в Києві, тому що воно надто дороге, як на його думку.

Готовы купить? Недорого
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... FCPJ2.html

Как можно покупать квартиру в доме, в котором могут быть такие "квартиры", а еще хуже, такие квартиры с их жильцами. Тут вы кругом правы, Серж. Такая недвижка нам не нужна. Пусть Франт ее коллекционирует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:27

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Ха-ха! СержІку шкода розлучатись з грошима.
Він психологічно не готовий купляти собіжитло в Києві, тому що воно надто дороге, як на його думку.

Готовы купить? Недорого
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... FCPJ2.html



Продаю аккуратную 2к квартиру, в жилом состоянии в теплом кирпичном доме. В квартире есть газовый котел. )))))))))))))))

Бог маркетинга , кровь из глаз )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:33

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:
  Serg-ik написав:Kostia
Фигасе, Константин.
Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили?

Где ответ на вопрос?

итак, напомню:
Напомню
я не настолько себя плохо чувствую, чтобы жить в хруще. Да еще и за немалые деньги


Вы где берете пафосность? Чем вы лучше хруща

Пафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не Стивену :mrgreen: )
К тому же здравый ум подсказывает, что к моменту выхода на пенсию, купив хрущ, я могу остаться без этого жилья в силу его обветшания. Так что никаких хрущей, тем более за дурные деньги.
Вы купили себе хрущ вместо ЖК на Ясиноватском?

Побольше слушайте сказки про наркоманов в хрущах и т д. В хрущах живут очень разные люди, это даже по авто понятно. Не думаю что вы там были бы самым успешным даже в хруще, так что непонятно откуда столько пафоса.
Между ясиноватским и хрущем я не выбирал, у вас опять помутнение? (
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:В сентябре давал вам ссылку на 3ком на Григоренко - 114 м2 с комнатами нужных размеров 25/17/17, состояние жилое, окна не МПО за 74 куе от хозяев.

и сколько туда нужно вложить в демонтаж и в ремонт? или предлагаете пожить как есть, подкопить, а потом выезжать на полгода на время ремонта?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:40

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
  Frant написав:Ха-ха! СержІку шкода розлучатись з грошима.
Він психологічно не готовий купляти собіжитло в Києві, тому що воно надто дороге, як на його думку.

Готовы купить? Недорого
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... FCPJ2.html



Продаю аккуратную 2к квартиру, в жилом состоянии в теплом кирпичном доме. В квартире есть газовый котел. )))))))))))))))

Бог маркетинга , кровь из глаз )))

Странно что не сделал акцент на дубовом паркете :mrgreen: и не понятно продаётся с мебелью или без.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж взорвал танцпол.
После слов "Продаю аккуратную" пошел листать фотки.
По-моему это объявление-тролль.
Oak
 
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