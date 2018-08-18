Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.
Макс, как можно жить в (условном) Тетрисе и ездить при этом на дизельгейтном гольфе-универсале??? И при этом говорить шо берешь то что хочется????
Гольф понятно - вопросов нет: дешево, соотношение цена/качество оптимальное. Но при этом мантрить на можные МОПы??
Либо гуляешь на полную катлету, либо придерживаешься разумной экономии, а разницу инвестируешь. Вы инвестируете разницу? Или думаете что квартира для жизни - это инвестиция? Куосаки с вами бы не согласился!!
Цены пошли вверх, но это они просто поднимаются по ступенькам к пусковой площадке, а вот в следущем году будет рост - огого!! Взлет!
Для меня гораздо непонятнее обратная ситуация: как можно ездить на условном новом БМВ Х5 и при этом жить в советской вторичке ну, или, ОК, в украинском кирпиче конца 90х где-то в дальнем прицентралье. Автомобиль - расходник. Мне жаль на него тратить много денег. Недвижка - все-таки, какой-никакой, а инвестиционный актив. Но т.к. я не верю ни в какую рокету, то и инвестировать в украинскую недвигу слишком много - тоже считаю не самым лучшим решением.
Как можно покупать квартиру в доме, в котором могут быть такие "квартиры", а еще хуже, такие квартиры с их жильцами. Тут вы кругом правы, Серж. Такая недвижка нам не нужна. Пусть Франт ее коллекционирует.
Serg-ik написав:Kostia Фигасе, Константин. Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили?
Где ответ на вопрос?
итак, напомню: Напомню
я не настолько себя плохо чувствую, чтобы жить в хруще. Да еще и за немалые деньги
Вы где берете пафосность? Чем вы лучше хруща
Пафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не Стивену ) К тому же здравый ум подсказывает, что к моменту выхода на пенсию, купив хрущ, я могу остаться без этого жилья в силу его обветшания. Так что никаких хрущей, тем более за дурные деньги. Вы купили себе хрущ вместо ЖК на Ясиноватском?
Побольше слушайте сказки про наркоманов в хрущах и т д. В хрущах живут очень разные люди, это даже по авто понятно. Не думаю что вы там были бы самым успешным даже в хруще, так что непонятно откуда столько пафоса. Между ясиноватским и хрущем я не выбирал, у вас опять помутнение? (