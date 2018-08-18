Вы не знаете языка риелтеров. Аккуратная - означает что квартира небольшая и без мусорных завалов, которые, обычно, остаются в таких квартирах после того, как по какой-то причине (обычно печальной), их покидают жильцы.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:47
Вы не знаете языка риелтеров. Аккуратная - означает что квартира небольшая и без мусорных завалов, которые, обычно, остаются в таких квартирах после того, как по какой-то причине (обычно печальной), их покидают жильцы.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Блин , какого пафоса???
Я привел фото квартиры из этого района, я каждый день хожу мимо наливайки, которая в торце дома на Подвойского 2, как раз в этом доме квартира, на которую дал ссылку ( совпадение). Зайдите на гугл-карты и почитайте отзывы об это месте. в 8 утра там уже открыто и бухари ждут другана, который придёт с деньгами
И рядом живут люди, которые ездят на недешёвых авто, ходят на госслужбу, работают в частных компаниях, учителями в школах. И дело не в том, стал бы я успешным или не успешным, проживая в таком районе, доме с такими разными соседями. Дело в том, что я не хочу платить деньги за товар сомнительного качества, за то, что другим досталось бесплатно.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:55
Правильна ідеологія!
Підтримую!
Нічого купляти для себе різні говнохрущі чи говноекономновобуд)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:56
Зависть это плохо, тем более что бесплатно хрущи уж точно не доставались. На все есть цена, по приведенным минусам вы где-то прав, так поэтому они и стоят меньше
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:58
Про бесплатно - это плохая установка. К сожалению, в нашей замечательной стране, некоторые крысы до сих пор бесплатно получают квартиры и в том же Джэк Хаусе и в Тетрисе, думаю, есть квартиры, полученные бесплатно, а в новостроях по-проще, таких квартир горзадо больше.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
РИЭЛТОРСКО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ:
жилое состояние - нежилое состояние;
хорошее состояние - нехорошее состояние;
косметический ремонт - отсутствие ремонта;
ремонту 4 года - нет ремонта;
ремонт 90-х годов - ремонта не было уже тогда когда ты поступал в универ;
евроремонт - хоть какой-то ремонт;
отличная гостинка - оксюморон;
требует ремонта - не было ни одного ракурса, чтобы сделать пристойные фотки
квартира готова к воплощению ваших самых смелых дизайнерских фантазий - или голые стены или там 50 лет жила бабушка, которую похоронили неделю назад
квартира достойна вашего внимания - риэлтору срочно нужны деньги;
квартира делалась для себя - безвкусная дорогая квартира;
шикарная квартира - очень дорогая и очень безвкусная квартира;
квартира еще не сдавалась - квартиру никак не могут сдать;
отличная планировка - пол-квартиры кухня и коридоры;
удачная планировка - обычная планировка;
функциональная планировка - все натыкано одно на одном;
уютная квартира - маленькая квартира;
светлая, солнечная квартира - летом солнце шпарит целый день, в квартире 40 градусов;
видовая квартира - квартира выше 5-го этажа;
можно использовать под офис - квартира на первом этаже;
царский дом - очень старый дом;
сталинка - старый кирпичный дом;
спецпроект - старый многоэтажный панельный дом;
ведомственный дом - старый дом со старухами;
дом клубного типа - любой дом построенный начиная с 2000 года;
элитный дом - новый дом;
кухня-студио - снесли стену кухни;
дом введен в эксплуатацию - дом будут доделывать еще полгода;
в историческом центре - в окружении старых домов;
возле метро - 2 остановки до метро;
5 мин до метро - рассчитывалось по времени Усейна Болта на 100 метровке;
удобная транспортная развязка - дом у дороги;
развитая инфраструктура - есть продуктовый магазин;
приятные, отзывчивые соседи - старые бабки;
элитные соседи - нувориши, быки, силиконовые телки и прочая нечисть;
облагороженная территория - двор закатан в асфальт, кустики и деревца ;
вид на Покровский монастырь - из окна кухни, если стать вот тут и наклониться, видно пол левого купола;
рядом 2 озера - комары и вонь;
парковка во дворе - нет парковки;
автономное отопление - бойлер висит над унитазом;
во дворе детская площадка - во дворе когда-то была детская площадка;
квартира в классическом стиле - дубовые комоды и полосатые обои;
дизайнерский ремонт - оранжевые стены и синяя мебель.
в квартире есть:
мебель - ненужная мебель;
дорогая итальянская мебель - очень дорогая безвкусная мебель;
диван - поломанный диван;
холодильник - холодильник с дачи;
стиральная машинка - старая стиральная машинка;
шкаф - бабушкин шкаф;
новая сантехника - самый дешевый унитаз;
венецианская штукатурка - WTF???;
торг - скидываем 20%;
хороший торг - цена завышена в 2 раза;
цену снижено - стоимость завышено в 1,5 раза.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ru/news/-/45997 ... pasom-hoda
Ребята, уже 10 ДЕСЯТЬ электромобилей с пробегом 400+ км. Еще два года назад их было ... 2. И стоили они космических денех. Это я к чему: эра эелктромобилей началась. А электромобили надо заряжать. Где это делать? В паркинге.
Электрификация паркомест - интересная тема. Пока большинство от меня отмахиваются. Ну и хорошо.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:07
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:10
Да, добился очень среднего успеха.
viewtopic.php?p=4786523#p4786523
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как это не доставались, если доставались? Они строились именно потому, что надо было обеспечивать рабочую силу жильём
жена + муж=1 к. квартира или коммуналка ( подселение)
жена + муж+1реб=2 к.
жена + муж+2реб=3к.( но могло быть и 2 к)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
|