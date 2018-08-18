RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23432344234523462347>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:47

  Oak написав:Серж взорвал танцпол.
После слов "Продаю аккуратную" пошел листать фотки.
По-моему это объявление-тролль.

Вы не знаете языка риелтеров. Аккуратная - означает что квартира небольшая и без мусорных завалов, которые, обычно, остаются в таких квартирах после того, как по какой-то причине (обычно печальной), их покидают жильцы.
airmax78
 
Повідомлень: 32531
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Побольше слушайте сказки про наркоманов в хрущах и т д. В хрущах живут очень разные люди, это даже по авто понятно. Не думаю что вы там были бы самым успешным даже в хруще, так что непонятно откуда столько пафоса.
Между ясиноватским и хрущем я не выбирал, у вас опять помутнение? (

Блин , какого пафоса???
Я привел фото квартиры из этого района, я каждый день хожу мимо наливайки, которая в торце дома на Подвойского 2, как раз в этом доме квартира, на которую дал ссылку ( совпадение). Зайдите на гугл-карты и почитайте отзывы об это месте. в 8 утра там уже открыто и бухари ждут другана, который придёт с деньгами
И рядом живут люди, которые ездят на недешёвых авто, ходят на госслужбу, работают в частных компаниях, учителями в школах. И дело не в том, стал бы я успешным или не успешным, проживая в таком районе, доме с такими разными соседями. Дело в том, что я не хочу платить деньги за товар сомнительного качества, за то, что другим досталось бесплатно.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9913
З нами з: 10.06.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:55

  Serg-ik написав:Дело в том, что я не хочу платить деньги за товар сомнительного качества, за то, что другим досталось бесплатно.

Правильна ідеологія!
Підтримую!
Нічого купляти для себе різні говнохрущі чи говноекономновобуд)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20686
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:56

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Побольше слушайте сказки про наркоманов в хрущах и т д. В хрущах живут очень разные люди, это даже по авто понятно. Не думаю что вы там были бы самым успешным даже в хруще, так что непонятно откуда столько пафоса.
Между ясиноватским и хрущем я не выбирал, у вас опять помутнение? (

Блин , какого пафоса???
Я привел фото квартиры из этого района, я каждый день хожу мимо наливайки, которая в торце дома на Подвойского 2, как раз в этом доме квартира, на которую дал ссылку ( совпадение). Зайдите на гугл-карты и почитайте отзывы об это месте. в 8 утра там уже открыто и бухари ждут другана, который придёт с деньгами
И рядом живут люди, которые ездят на недешёвых авто, ходят на госслужбу, работают в частных компаниях, учителями в школах. И дело не в том, стал бы я успешным или не успешным, проживая в таком районе, доме с такими разными соседями. Дело в том, что я не хочу платить деньги за товар сомнительного качества, за то, что другим досталось бесплатно.

Зависть это плохо, тем более что бесплатно хрущи уж точно не доставались. На все есть цена, по приведенным минусам вы где-то прав, так поэтому они и стоят меньше
Kostia
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:58

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Побольше слушайте сказки про наркоманов в хрущах и т д. В хрущах живут очень разные люди, это даже по авто понятно. Не думаю что вы там были бы самым успешным даже в хруще, так что непонятно откуда столько пафоса.
Между ясиноватским и хрущем я не выбирал, у вас опять помутнение? (

Блин , какого пафоса???
Я привел фото квартиры из этого района, я каждый день хожу мимо наливайки, которая в торце дома на Подвойского 2, как раз в этом доме квартира, на которую дал ссылку ( совпадение). Зайдите на гугл-карты и почитайте отзывы об это месте. в 8 утра там уже открыто и бухари ждут другана, который придёт с деньгами
И рядом живут люди, которые ездят на недешёвых авто, ходят на госслужбу, работают в частных компаниях, учителями в школах. И дело не в том, стал бы я успешным или не успешным, проживая в таком районе, доме с такими разными соседями. Дело в том, что я не хочу платить деньги за товар сомнительного качества, за то, что другим досталось бесплатно.

Про бесплатно - это плохая установка. К сожалению, в нашей замечательной стране, некоторые крысы до сих пор бесплатно получают квартиры и в том же Джэк Хаусе и в Тетрисе, думаю, есть квартиры, полученные бесплатно, а в новостроях по-проще, таких квартир горзадо больше.
airmax78
 
Повідомлень: 32531
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вы не знаете языка риелтеров. Аккуратная - означает что квартира небольшая и без мусорных завалов


РИЭЛТОРСКО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ:

жилое состояние - нежилое состояние;
хорошее состояние - нехорошее состояние;
косметический ремонт - отсутствие ремонта;
ремонту 4 года - нет ремонта;
ремонт 90-х годов - ремонта не было уже тогда когда ты поступал в универ;
евроремонт - хоть какой-то ремонт;
отличная гостинка - оксюморон;
требует ремонта - не было ни одного ракурса, чтобы сделать пристойные фотки
квартира готова к воплощению ваших самых смелых дизайнерских фантазий - или голые стены или там 50 лет жила бабушка, которую похоронили неделю назад

квартира достойна вашего внимания - риэлтору срочно нужны деньги;
квартира делалась для себя - безвкусная дорогая квартира;
шикарная квартира - очень дорогая и очень безвкусная квартира;
квартира еще не сдавалась - квартиру никак не могут сдать;
отличная планировка - пол-квартиры кухня и коридоры;
удачная планировка - обычная планировка;
функциональная планировка - все натыкано одно на одном;
уютная квартира - маленькая квартира;
светлая, солнечная квартира - летом солнце шпарит целый день, в квартире 40 градусов;
видовая квартира - квартира выше 5-го этажа;
можно использовать под офис - квартира на первом этаже;
царский дом - очень старый дом;
сталинка - старый кирпичный дом;
спецпроект - старый многоэтажный панельный дом;
ведомственный дом - старый дом со старухами;
дом клубного типа - любой дом построенный начиная с 2000 года;
элитный дом - новый дом;
кухня-студио - снесли стену кухни;
дом введен в эксплуатацию - дом будут доделывать еще полгода;
в историческом центре - в окружении старых домов;
возле метро - 2 остановки до метро;
5 мин до метро - рассчитывалось по времени Усейна Болта на 100 метровке;
удобная транспортная развязка - дом у дороги;
развитая инфраструктура - есть продуктовый магазин;
приятные, отзывчивые соседи - старые бабки;
элитные соседи - нувориши, быки, силиконовые телки и прочая нечисть;
облагороженная территория - двор закатан в асфальт, кустики и деревца ;
вид на Покровский монастырь - из окна кухни, если стать вот тут и наклониться, видно пол левого купола;
рядом 2 озера - комары и вонь;
парковка во дворе - нет парковки;
автономное отопление - бойлер висит над унитазом;
во дворе детская площадка - во дворе когда-то была детская площадка;
квартира в классическом стиле - дубовые комоды и полосатые обои;
дизайнерский ремонт - оранжевые стены и синяя мебель.
в квартире есть:
мебель - ненужная мебель;
дорогая итальянская мебель - очень дорогая безвкусная мебель;
диван - поломанный диван;
холодильник - холодильник с дачи;
стиральная машинка - старая стиральная машинка;
шкаф - бабушкин шкаф;
новая сантехника - самый дешевый унитаз;
венецианская штукатурка - WTF???;
торг - скидываем 20%;
хороший торг - цена завышена в 2 раза;
цену снижено - стоимость завышено в 1,5 раза.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9913
З нами з: 10.06.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/45997 ... pasom-hoda
Ребята, уже 10 ДЕСЯТЬ электромобилей с пробегом 400+ км. Еще два года назад их было ... 2. И стоили они космических денех. Это я к чему: эра эелктромобилей началась. А электромобили надо заряжать. Где это делать? В паркинге.
Электрификация паркомест - интересная тема. Пока большинство от меня отмахиваются. Ну и хорошо.
airmax78
 
Повідомлень: 32531
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:07

  airmax78 написав:...Или хотя бы о том, как добиться среднего успеха.

добились?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14235
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 4094 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:10

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Или хотя бы о том, как добиться среднего успеха.

добились?

Да, добился очень среднего успеха.
viewtopic.php?p=4786523#p4786523
airmax78
 
Повідомлень: 32531
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:бесплатно хрущи уж точно не доставались

как это не доставались, если доставались? Они строились именно потому, что надо было обеспечивать рабочую силу жильём
жена + муж=1 к. квартира или коммуналка ( подселение)
жена + муж+1реб=2 к.
жена + муж+2реб=3к.( но могло быть и 2 к)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9913
З нами з: 10.06.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23432344234523462347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Coder, investorkiev і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1697, 1698, 1699
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16980 2681105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 16:05
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8742
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185096
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23868)
15.11.2019 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.