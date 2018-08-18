Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:59

airmax78 написав: Вы не знаете языка риелтеров. Аккуратная - означает что квартира небольшая и без мусорных завалов Вы не знаете языка риелтеров. Аккуратная - означает что квартира небольшая и без мусорных завалов

РИЭЛТОРСКО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ:жилое состояние - нежилое состояние;хорошее состояние - нехорошее состояние;косметический ремонт - отсутствие ремонта;ремонту 4 года - нет ремонта;ремонт 90-х годов - ремонта не было уже тогда когда ты поступал в универ;евроремонт - хоть какой-то ремонт;отличная гостинка - оксюморон;требует ремонта - не было ни одного ракурса, чтобы сделать пристойные фоткиквартира готова к воплощению ваших самых смелых дизайнерских фантазий - или голые стены или там 50 лет жила бабушка, которую похоронили неделю назадквартира достойна вашего внимания - риэлтору срочно нужны деньги;квартира делалась для себя - безвкусная дорогая квартира;шикарная квартира - очень дорогая и очень безвкусная квартира;квартира еще не сдавалась - квартиру никак не могут сдать;отличная планировка - пол-квартиры кухня и коридоры;удачная планировка - обычная планировка;функциональная планировка - все натыкано одно на одном;уютная квартира - маленькая квартира;светлая, солнечная квартира - летом солнце шпарит целый день, в квартире 40 градусов;видовая квартира - квартира выше 5-го этажа;можно использовать под офис - квартира на первом этаже;царский дом - очень старый дом;сталинка - старый кирпичный дом;спецпроект - старый многоэтажный панельный дом;ведомственный дом - старый дом со старухами;дом клубного типа - любой дом построенный начиная с 2000 года;элитный дом - новый дом;кухня-студио - снесли стену кухни;дом введен в эксплуатацию - дом будут доделывать еще полгода;в историческом центре - в окружении старых домов;возле метро - 2 остановки до метро;5 мин до метро - рассчитывалось по времени Усейна Болта на 100 метровке;удобная транспортная развязка - дом у дороги;развитая инфраструктура - есть продуктовый магазин;приятные, отзывчивые соседи - старые бабки;элитные соседи - нувориши, быки, силиконовые телки и прочая нечисть;облагороженная территория - двор закатан в асфальт, кустики и деревца ;вид на Покровский монастырь - из окна кухни, если стать вот тут и наклониться, видно пол левого купола;рядом 2 озера - комары и вонь;парковка во дворе - нет парковки;автономное отопление - бойлер висит над унитазом;во дворе детская площадка - во дворе когда-то была детская площадка;квартира в классическом стиле - дубовые комоды и полосатые обои;дизайнерский ремонт - оранжевые стены и синяя мебель.в квартире есть:мебель - ненужная мебель;дорогая итальянская мебель - очень дорогая безвкусная мебель;диван - поломанный диван;холодильник - холодильник с дачи;стиральная машинка - старая стиральная машинка;шкаф - бабушкин шкаф;новая сантехника - самый дешевый унитаз;венецианская штукатурка - WTF???;торг - скидываем 20%;хороший торг - цена завышена в 2 раза;цену снижено - стоимость завышено в 1,5 раза.