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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2344234523462347>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:18

  investorkiev написав:Забыл рассказать.

Познакомился на неделе с лендлордом, у него пару торговых площадей (Конговец, ты?), арендный доход на сейчас - 100,000$ в месяц (да, опечатки нет, пять нулей).

Так вот: в быту он очень жадный. Какая то у него проблема с ногой (не очень опасная), так он жаловался что в Борисе у его врача прием очень подорожал: с 600 грн до 800грн (тоесть на 8 доларов), поэтому он пока к нему не ходит. Ну и в таком же духе остальное. Возраст - под 60 лет.

Хочу привлечь его к строительству своего проекта «мега-хостел», но посмотрел на эту жадность - за копейку удавится, и что-то передумал.

чес имхо. вменяемый человек с таким пассивным не будет жить в мегасити типа киев
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:19

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:бесплатно хрущи уж точно не доставались

как это не доставались, если доставались? Они строились именно потому, что надо было обеспечивать рабочую силу жильём
жена + муж=1 к. квартира или коммуналка ( подселение)
жена + муж+1реб=2 к.
жена + муж+2реб=3к.( но могло быть и 2 к)

Так и ваши родители же тоже получили. В чем вы тут несправедливость видите? В том, что не в Киеве или Москве? Но это уже вопросы к родителям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:20

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:бесплатно хрущи уж точно не доставались

как это не доставались, если доставались? Они строились именно потому, что надо было обеспечивать рабочую силу жильём
жена + муж=1 к. квартира или коммуналка ( подселение)
жена + муж+1реб=2 к.
жена + муж+2реб=3к.( но могло быть и 2 к)

Кроме того чтоб жениться ничего делать не нужно было?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kivin написав:кто поглатит спрос? - ВТОРИЧКА!
вторичка в космос!

поглотит
  kivin написав:эра высоких депо и дорогих денег закончилась
есть шанс что мы проживем ближайшие лет 10 с низкой учетной ставкой (8-10%)
что означает - 10 лет космического роста.
с 13.08.2013 по 14.04.2014 6,50 -0.50
с 15.04.2014 по 16.07.2014 9,50 3.00
с 17.07.2014 по 12.11.2014 12,50 3.00
с 13.11.2014 по 05.02.2015 14,00 1.50
с 06.02.2015 по 03.03.2015 19,50 5.50
с 04.03.2015 по 27.08.2015 30,00 10.50

Вот где ракета была.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:28

Kostia
не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения.
Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее.
Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так и ваши родители же тоже получили. В чем вы тут несправедливость видите?

еще раз: я\ пояснил почему я не хочу покупать в хруще. Я пояснил, что имеющиеся цены на хрущи-высокие. Я не говорю про несправедливость. Я говорю, что в хруще не хочу покупать.
Да, родители получили: 3к 65 метров
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:37

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Так и ваши родители же тоже получили. В чем вы тут несправедливость видите?

еще раз: я\ пояснил почему я не хочу покупать в хруще. Я пояснил, что имеющиеся цены на хрущи-высокие. Я не говорю про несправедливость. Я говорю, что в хруще не хочу покупать.
Да, родители получили: 3к 65 метров

Ну вот. Родительскую треху, если не дай Бог что, ведь никому не подарите, несмотря на то, что она бесплатно досталась и родителям и вам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:38

  Andrew_ написав:
  pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! :shock:
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ? :|

какой район?

Судя по ценам - Кичкас :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:46

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
  Frant написав:Ха-ха! СержІку шкода розлучатись з грошима.
Він психологічно не готовий купляти собіжитло в Києві, тому що воно надто дороге, як на його думку.

Готовы купить? Недорого
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... FCPJ2.html



Продаю аккуратную 2к квартиру, в жилом состоянии в теплом кирпичном доме. В квартире есть газовый котел. )))))))))))))))

Бог маркетинга , кровь из глаз )))

Странно что не сделал акцент на дубовом паркете :mrgreen: и не понятно продаётся с мебелью или без.[/quote]
Да ладно, я 8 лет назад дедову квартиру в сталинке у Вечного Огня на Калинина(Петровка) продал в таком состоянии. В 100 метрах от гудка и той самой трубы. Лоханулся только что не подсуетился в 07-08г.г., взял бы не 28 за двуху а наверно все 50.
Чтоб её до такого лоска довести нужно просто лет 10 в ней не жить :mrgreen: а мантрить как Трибека на рОкету :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:00

  Diego написав:позвольте немного накинуть на вентилятор,
"столичные квартиры в сегменте до 50 тыс. долларов разлетаются как горячие пирожки"
https://minfin.com.ua/blogs/tokarevich/124777/

Вы пропустили текст:
Количество сделок на вторичном рынке жилья за 9 месяцев текущего года снизилось более чем на 10%. В третьем квартале 2019 г транзакций стало меньше на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
BIGor
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