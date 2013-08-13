Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:28

Kostia

не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения.

Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее.

Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s