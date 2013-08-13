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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:18
investorkiev написав:
Забыл рассказать.
Познакомился на неделе с лендлордом, у него пару торговых площадей (Конговец, ты?), арендный доход на сейчас - 100,000$ в месяц (да, опечатки нет, пять нулей).
Так вот: в быту он очень жадный. Какая то у него проблема с ногой (не очень опасная), так он жаловался что в Борисе у его врача прием очень подорожал: с 600 грн до 800грн (тоесть на 8 доларов), поэтому он пока к нему не ходит. Ну и в таком же духе остальное. Возраст - под 60 лет.
Хочу привлечь его к строительству своего проекта «мега-хостел», но посмотрел на эту жадность - за копейку удавится, и что-то передумал.
чес имхо. вменяемый человек с таким пассивным не будет жить в мегасити типа киев
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:19
Serg-ik написав: Kostia написав:
бесплатно хрущи уж точно не доставались
как это не доставались, если доставались? Они строились именно потому, что надо было обеспечивать рабочую силу жильём
жена + муж=1 к. квартира или коммуналка ( подселение)
жена + муж+1реб=2 к.
жена + муж+2реб=3к.( но могло быть и 2 к)
Так и ваши родители же тоже получили. В чем вы тут несправедливость видите? В том, что не в Киеве или Москве? Но это уже вопросы к родителям.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:20
Serg-ik написав: Kostia написав:
бесплатно хрущи уж точно не доставались
как это не доставались, если доставались? Они строились именно потому, что надо было обеспечивать рабочую силу жильём
жена + муж=1 к. квартира или коммуналка ( подселение)
жена + муж+1реб=2 к.
жена + муж+2реб=3к.( но могло быть и 2 к)
Кроме того чтоб жениться ничего делать не нужно было?
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:24
kivin написав:
кто поглатит спрос? - ВТОРИЧКА!
вторичка в космос!
поглотит
kivin написав:
эра высоких депо и дорогих денег закончилась
есть шанс что мы проживем ближайшие лет 10 с низкой учетной ставкой (8-10%)
что означает - 10 лет космического роста.
с 13.08.2013 по 14.04.2014 6,50
-0.50
с 15.04.2014 по 16.07.2014 9,50 3.00
с 17.07.2014 по 12.11.2014 12,50 3.00
с 13.11.2014 по 05.02.2015 14,00 1.50
с 06.02.2015 по 03.03.2015 19,50 5.50
с 04.03.2015 по 27.08.2015 30,00
10.50
Вот где ракета была.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:28
Kostia
не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения.
Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее.
Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:30
airmax78 написав:
Так и ваши родители же тоже получили. В чем вы тут несправедливость видите?
еще раз: я\ пояснил почему я не хочу покупать в хруще. Я пояснил, что имеющиеся цены на хрущи-высокие. Я не говорю про несправедливость. Я говорю, что в хруще не хочу покупать.
Да, родители получили: 3к 65 метров
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:37
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Так и ваши родители же тоже получили. В чем вы тут несправедливость видите?
еще раз: я\ пояснил почему я не хочу покупать в хруще. Я пояснил, что имеющиеся цены на хрущи-высокие. Я не говорю про несправедливость. Я говорю, что в хруще не хочу покупать.
Да, родители получили: 3к 65 метров
Ну вот. Родительскую треху, если не дай Бог что, ведь никому не подарите, несмотря на то, что она бесплатно досталась и родителям и вам.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:38
Andrew_ написав: pritartem написав:
Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018!
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ?
какой район?
Судя по ценам - Кичкас
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барабашов
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:46
zzzzzz написав:
Продаю аккуратную 2к квартиру, в жилом состоянии в теплом кирпичном доме. В квартире есть газовый котел. )))))))))))))))
Бог маркетинга , кровь из глаз )))
Странно что не сделал акцент на дубовом паркете
и не понятно продаётся с мебелью или без.[/quote]
Да ладно, я 8 лет назад дедову квартиру в сталинке у Вечного Огня на Калинина(Петровка) продал в таком состоянии. В 100 метрах от гудка и той самой трубы. Лоханулся только что не подсуетился в 07-08г.г., взял бы не 28 за двуху а наверно все 50.
Чтоб её до такого лоска довести нужно просто лет 10 в ней не жить
а мантрить как Трибека на рОкету
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:00
Вы пропустили текст:
Количество сделок на вторичном рынке жилья за 9 месяцев текущего года снизилось более чем на 10%. В третьем квартале 2019 г транзакций стало меньше на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
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BIGor
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