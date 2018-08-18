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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2344234523462347

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:08

штурм квартири на Сталінграда, 24Б, яку захопили колектори, зрізали замки, виштовхали володарів та забарикадувалися в середині.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/v ... 753560042/

в первом каменте видео с продолжением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:15

  барабашов написав:
  Andrew_ написав:
  pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! :shock:
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ? :|

какой район?

Судя по ценам - Кичкас :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

)))))))))))) Кичкас этооо да)
Andrew_
 
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