Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье : к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе: - 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$ -весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый) -летом 2019 - + 5% (началась активность) -осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! и так почти на все ... С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ? Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ?