Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье : к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе: - 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$ -весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый) -летом 2019 - + 5% (началась активность) -осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! и так почти на все ... С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ? Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ?
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) спростить фінансування українських компаній, які впроваджуватимуть відновлювані та енергозберігаючі технології.
Відповідну угоду організація - член Світового банку – підписала з АБ "Укргазбанк" 17 травня 2016 року в рамках проекту, який є частиною програми IFC зі стимулювання сталого фінансування в Україні, що реалізується в партнерстві з Федеральним міністерством фінансів Австрії і Міністерством економіки Нідерландів, передає КМУ.
Serg-ik написав:Kostia не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения. Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее. Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься
Как всё запущено. Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было. Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера. Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял. С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Serg-ik написав:Kostia не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения. Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее. Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься
Как всё запущено. Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было. Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера. Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял. С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.
жить по звонку в режиме "дом-работа, работа-дом", никаких мук при выборе квартиры - бери шо дают, продукты по госту, всеобщая уравниловка, на работе можно бесконечно гонять чаи - как же сержик жалеет шо такая шара, когда не надо было думать и от тебя мало шо зависит закончилась
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.