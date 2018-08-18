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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2344234523462347

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:08

штурм квартири на Сталінграда, 24Б, яку захопили колектори, зрізали замки, виштовхали володарів та забарикадувалися в середині.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/v ... 753560042/

в первом каменте видео с продолжением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:15

  барабашов написав:
  Andrew_ написав:
  pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! :shock:
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ? :|

какой район?

Судя по ценам - Кичкас :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

)))))))))))) Кичкас этооо да)
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:39

  kingkongovets написав:штурм квартири на Сталінграда, 24Б, яку захопили колектори, зрізали замки, виштовхали володарів та забарикадувалися в середині.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/v ... 753560042/
в первом каменте видео с продолжением


Из комментариев.


Александр Николаевич Это второй раз за 1,5 года. В прошлой раз часов 10 тягомотина была. Начальник оболонского райотдела был на стороне титушек.

Михайло Іванченко Мені цікаво ким треба бути, щоб на твій виклик одразу приїхав КОРД? :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 15 лис, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максик прокоментруйте плиз
IFC затвердила кредитну угоду з Укргазбанком на 30 мільйонів євро
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Максик прокоментруйте плиз
IFC затвердила кредитну угоду з Укргазбанком на 30 мільйонів євро

о, пойдет дешевая ипотека. а вы спрашивали, кто кредитовать будет. Так вот же.

30 млн евро - это даже по 50000 евро (а по факту каждая сделка будет меньше - есть же собственный взнос) - это уже 600 ипотек. И это только один банк.

РРРРРАКЕТА!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:54

  Оранжевый-хит сезона написав:Максик прокоментруйте плиз
IFC затвердила кредитну угоду з Укргазбанком на 30 мільйонів євро



Они давно сотрудничают.
12 июн. 2016 г. - Підконтрольний уряду "Укргазбанк" видав перший кредит на еко-проект у межах угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

https://ecotown.com.ua/news/Ukrhazbank- ... ody-z-IFC/

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) спростить фінансування українських компаній, які впроваджуватимуть відновлювані та енергозберігаючі технології.

Відповідну угоду організація - член Світового банку – підписала з АБ "Укргазбанк" 17 травня 2016 року в рамках проекту, який є частиною програми IFC зі стимулювання сталого фінансування в Україні, що реалізується в партнерстві з Федеральним міністерством фінансів Австрії і Міністерством економіки Нідерландів, передає КМУ.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:02

  Serg-ik написав:Kostia
не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения.
Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее.
Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься

Как всё запущено.
Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было.
Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера.
Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял.
С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:44

Если чистить, так уже все чистить.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:44

  pesikot написав:
  Serg-ik написав:Kostia
не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения.
Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее.
Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься

Как всё запущено.
Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было.
Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера.
Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял.
С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.


жить по звонку в режиме "дом-работа, работа-дом", никаких мук при выборе квартиры - бери шо дают, продукты по госту, всеобщая уравниловка, на работе можно бесконечно гонять чаи - как же сержик жалеет шо такая шара, когда не надо было думать и от тебя мало шо зависит закончилась
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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