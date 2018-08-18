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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2344234523462347

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:08

штурм квартири на Сталінграда, 24Б, яку захопили колектори, зрізали замки, виштовхали володарів та забарикадувалися в середині.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/v ... 753560042/

в первом каменте видео с продолжением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:15

  барабашов написав:
  Andrew_ написав:
  pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! :shock:
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ? :|

какой район?

Судя по ценам - Кичкас :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

)))))))))))) Кичкас этооо да)
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:39

  kingkongovets написав:штурм квартири на Сталінграда, 24Б, яку захопили колектори, зрізали замки, виштовхали володарів та забарикадувалися в середині.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/v ... 753560042/
в первом каменте видео с продолжением


Из комментариев.


Александр Николаевич Это второй раз за 1,5 года. В прошлой раз часов 10 тягомотина была. Начальник оболонского райотдела был на стороне титушек.

Михайло Іванченко Мені цікаво ким треба бути, щоб на твій виклик одразу приїхав КОРД? :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 15 лис, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:02

  Serg-ik написав:Kostia
не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения.
Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее.
Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься

Как всё запущено.
Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было.
Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера.
Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял.
С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:44

  pesikot написав:
  Serg-ik написав:Kostia
не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения.
Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее.
Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься

Как всё запущено.
Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было.
Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера.
Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял.
С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.


жить по звонку в режиме "дом-работа, работа-дом", никаких мук при выборе квартиры - бери шо дают, продукты по госту, всеобщая уравниловка, на работе можно бесконечно гонять чаи - как же сержик жалеет шо такая шара, когда не надо было думать и от тебя мало шо зависит закончилась
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:24

З 11 листопада інспектори з паркування почали самостійно евакуйовувати автомобілі, які суттєво перешкоджають дорожньому руху або загрожують безпеці, повідомляє пресслужба КМДА.

За цей час інспектори вже евакуювали 37 автомобілів.

Крім того, «Центр організації дорожнього руху» почав використовувати для евакуації комунальний і приватний транспорт на договірних засадах, що збільшило кількість евакуаторів.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, у Києві спільно працюють інспектори з паркування та патрульні.

Із липня інспектори з паркування винесли 3843 постанови на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, «Київтранспарксервіс» нещодавно змінив правила отримання автомобіля після евакуації. Відтепер водій має під’їхати у три різні місця, щоб сплатити штраф та послуги за евакуацію й забрати автівку зі штафмайданчика.
https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/15/ky ... oa8kQOev5Q
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:22

  airmax78 написав:
Клаус написав:недавно открілся ? интересно, сколько протянет
В 300 метрах на фасаді великої васильківської вже більше 2 років.
Відкрили на місці лохотрона.
А так да, теж надіюсь шо загнеться. :-)

Всім процвітання!

Я люблю эту сеть. Там сырники вкусные и капучино. И цены, кстати, не так чтобы очень высокие (но и не дешево, конечно).[/quote]

И почем там литр молока нормальной жирности?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  airmax78 написав:
Я люблю эту сеть. Там сырники вкусные и капучино. И цены, кстати, не так чтобы очень высокие (но и не дешево, конечно).


И почем там литр молока нормальной жирности?


28 грн, это с бутылкой, так 25 грн.
Жирность 3.4-3.8%
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:35

  Faceless написав:
change_pm написав:
  airmax78 написав:
Я люблю эту сеть. Там сырники вкусные и капучино. И цены, кстати, не так чтобы очень высокие (но и не дешево, конечно).


И почем там литр молока нормальной жирности?


28 грн, это с бутылкой, так 25 грн.
Жирность 3.4-3.8%

не ну реально, может хватит???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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