Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:02

Serg-ik написав: Kostia

не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения.

Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее.

Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься не больше того, что делает сейчас основная масса работающего населения.Надо было устроится на работу, стать на квартирную очередь. В строительной организации, на заводе она двигалась быстрее, в НИИ для инженеров-медленнее.Работаешь-не паришься, получил и дальше работаешь-не паришься

Как всё запущено.Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было.Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера.Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял.С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.