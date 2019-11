Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:08





https://www.facebook.com/KyivOperativ/v ... 753560042/



в первом каменте видео с продолжением штурм квартири на Сталінграда, 24Б, яку захопили колектори, зрізали замки, виштовхали володарів та забарикадувалися в середині.в первом каменте видео с продолжением

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.