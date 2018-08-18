в первом каменте видео с продолжением
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:08
штурм квартири на Сталінграда, 24Б, яку захопили колектори, зрізали замки, виштовхали володарів та забарикадувалися в середині.
в первом каменте видео с продолжением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:15
)))))))))))) Кичкас этооо да)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:39
Из комментариев.
Александр Николаевич Это второй раз за 1,5 года. В прошлой раз часов 10 тягомотина была. Начальник оболонского райотдела был на стороне титушек.
Михайло Іванченко Мені цікаво ким треба бути, щоб на твій виклик одразу приїхав КОРД?
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 15 лис, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:02
Как всё запущено.
Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было.
Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера.
Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял.
С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:44
жить по звонку в режиме "дом-работа, работа-дом", никаких мук при выборе квартиры - бери шо дают, продукты по госту, всеобщая уравниловка, на работе можно бесконечно гонять чаи - как же сержик жалеет шо такая шара, когда не надо было думать и от тебя мало шо зависит закончилась
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:24
З 11 листопада інспектори з паркування почали самостійно евакуйовувати автомобілі, які суттєво перешкоджають дорожньому руху або загрожують безпеці, повідомляє пресслужба КМДА.
За цей час інспектори вже евакуювали 37 автомобілів.
Крім того, «Центр організації дорожнього руху» почав використовувати для евакуації комунальний і приватний транспорт на договірних засадах, що збільшило кількість евакуаторів.
За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, у Києві спільно працюють інспектори з паркування та патрульні.
Із липня інспектори з паркування винесли 3843 постанови на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, «Київтранспарксервіс» нещодавно змінив правила отримання автомобіля після евакуації. Відтепер водій має під’їхати у три різні місця, щоб сплатити штраф та послуги за евакуацію й забрати автівку зі штафмайданчика.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:22
Я люблю эту сеть. Там сырники вкусные и капучино. И цены, кстати, не так чтобы очень высокие (но и не дешево, конечно).[/quote]
И почем там литр молока нормальной жирности?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:35
не ну реально, может хватит???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:17
Что скажете про Скай-авеню, стоит рисковать?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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