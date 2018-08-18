Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:17
2013-й год подтверждает, что ставка - это еще далеко не все. По сути, те 6.5% были фейком, банки принимали гривневые вклады под 20 и более процентов и процент даже рос, несмотря на снижение учетной ставки до исторического минимума (правда, где потом оказалась большая часть этих банков, тоже все знают). А ставка была, похоже, лишь фейком и кормушкой для раздачи бабла приближенным к семье. Недвига при этом потихоньку падала в цене или, по крайней мере, не росла, а когда на следующих год рухнула гривна и депопирамида, то с ними рухнула и недвига.