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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:17
2013-й год подтверждает, что ставка - это еще далеко не все. По сути, те 6.5% были фейком, банки принимали гривневые вклады под 20 и более процентов и процент даже рос, несмотря на снижение учетной ставки до исторического минимума (правда, где потом оказалась большая часть этих банков, тоже все знают). А ставка была, похоже, лишь фейком и кормушкой для раздачи бабла приближенным к семье. Недвига при этом потихоньку падала в цене или, по крайней мере, не росла, а когда на следующих год рухнула гривна и депопирамида, то с ними рухнула и недвига.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думаю декабрь вытащит первичку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:54
Если курс уйдет к 23 то даааааа....вытащит )))))))))
Живите своим умом!
Додано: Суб 16 лис, 2019 00:03
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