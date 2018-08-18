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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2345234623472348

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:17

2013-й год подтверждает, что ставка - это еще далеко не все. По сути, те 6.5% были фейком, банки принимали гривневые вклады под 20 и более процентов и процент даже рос, несмотря на снижение учетной ставки до исторического минимума (правда, где потом оказалась большая часть этих банков, тоже все знают). А ставка была, похоже, лишь фейком и кормушкой для раздачи бабла приближенным к семье. Недвига при этом потихоньку падала в цене или, по крайней мере, не росла, а когда на следующих год рухнула гривна и депопирамида, то с ними рухнула и недвига.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю декабрь вытащит первичку
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:54

  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю декабрь вытащит первичку

Если курс уйдет к 23 то даааааа....вытащит )))))))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 00:03

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю декабрь вытащит первичку

Если курс уйдет к 23 то даааааа....вытащит )))))))))

декабрь традиционно покупают
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 08:51

  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю декабрь вытащит первичку
Вторичку...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 09:23

  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю декабрь вытащит первичку

Первичку? с таким курсом?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 09:24

  asti написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю декабрь вытащит первичку
Вторичку...

Какой месяц обычно самый плохой для вторички? чтобы купить выгоднее
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 09:34

При нынешних ценах на работы строителей-отделочников и курсе доллара, сделать сейчас ремонт стоит дороже уже чем в 2007
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 09:42

  Xenon написав:При нынешних ценах на работы строителей-отделочников и курсе доллара, сделать сейчас ремонт стоит дороже уже чем в 2007

Значить, епоха ремонтів в стилі "циган-стайл" і "маркіза Помпадур" - закінчується.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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