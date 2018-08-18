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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:17
2013-й год подтверждает, что ставка - это еще далеко не все. По сути, те 6.5% были фейком, банки принимали гривневые вклады под 20 и более процентов и процент даже рос, несмотря на снижение учетной ставки до исторического минимума (правда, где потом оказалась большая часть этих банков, тоже все знают). А ставка была, похоже, лишь фейком и кормушкой для раздачи бабла приближенным к семье. Недвига при этом потихоньку падала в цене или, по крайней мере, не росла, а когда на следующих год рухнула гривна и депопирамида, то с ними рухнула и недвига.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:45
Думаю декабрь вытащит первичку
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:54
Оранжевый-хит сезона написав:
Думаю декабрь вытащит первичку
Если курс уйдет к 23 то даааааа....вытащит )))))))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 16 лис, 2019 00:03
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Думаю декабрь вытащит первичку
Если курс уйдет к 23 то даааааа....вытащит )))))))))
декабрь традиционно покупают
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 16 лис, 2019 08:51
Оранжевый-хит сезона написав:
Думаю декабрь вытащит первичку
Вторичку...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 16 лис, 2019 09:23
Оранжевый-хит сезона написав:
Думаю декабрь вытащит первичку
Первичку? с таким курсом?
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Andrew_
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Додано: Суб 16 лис, 2019 09:24
asti написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Думаю декабрь вытащит первичку
Вторичку...
Какой месяц обычно самый плохой для вторички? чтобы купить выгоднее
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Andrew_
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Додано: Суб 16 лис, 2019 09:34
При нынешних ценах на работы строителей-отделочников и курсе доллара, сделать сейчас ремонт стоит дороже уже чем в 2007
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Xenon
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Додано: Суб 16 лис, 2019 09:42
Xenon написав:
При нынешних ценах на работы строителей-отделочников и курсе доллара, сделать сейчас ремонт стоит дороже уже чем в 2007
Значить, епоха ремонтів в стилі "циган-стайл" і "маркіза Помпадур" - закінчується.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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