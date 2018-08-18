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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:17
2013-й год подтверждает, что ставка - это еще далеко не все. По сути, те 6.5% были фейком, банки принимали гривневые вклады под 20 и более процентов и процент даже рос, несмотря на снижение учетной ставки до исторического минимума (правда, где потом оказалась большая часть этих банков, тоже все знают). А ставка была, похоже, лишь фейком и кормушкой для раздачи бабла приближенным к семье. Недвига при этом потихоньку падала в цене или, по крайней мере, не росла, а когда на следующих год рухнула гривна и депопирамида, то с ними рухнула и недвига.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думаю декабрь вытащит первичку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:54
Если курс уйдет к 23 то даааааа....вытащит )))))))))
Живите своим умом!
Додано: Суб 16 лис, 2019 00:03
Додано: Суб 16 лис, 2019 08:51
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 16 лис, 2019 09:23
Додано: Суб 16 лис, 2019 09:24
Додано: Суб 16 лис, 2019 09:34
При нынешних ценах на работы строителей-отделочников и курсе доллара, сделать сейчас ремонт стоит дороже уже чем в 2007
Додано: Суб 16 лис, 2019 09:42
Значить, епоха ремонтів в стилі "циган-стайл" і "маркіза Помпадур" - закінчується. Публіка поскромніше стане жити. Як в Америці, Швеції чи Норвегії
Востаннє редагувалось Frant в Суб 16 лис, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 16 лис, 2019 10:31
Все не то, все не так ... - это из песни "3-е сентября" )
Вот эта квартира у риелторов, хозяева убрали объявление.
В объявлении от хозяев по фото все выглядело лучше. Не знаю шо вам предлагать, но это какой-то минимум за квартиру с "определенными размерами комнат".
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