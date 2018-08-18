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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2346234723482349

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:35

  Andrew_ написав:
  asti написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю декабрь вытащит первичку
Вторичку...

Какой месяц обычно самый плохой для вторички? чтобы купить выгоднее

Раньше, когда доллар был стабильным, лучшим месяцем был август. Лето сезон отпусков и спада деловой активности, продается мало. К концу лета продавцы вполне созревают на скидки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:50

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.


Макс, как можно жить в (условном) Тетрисе и ездить при этом на дизельгейтном гольфе-универсале??? И при этом говорить шо берешь то что хочется????

Гольф понятно - вопросов нет: дешево, соотношение цена/качество оптимальное. Но при этом мантрить на можные МОПы??

Либо гуляешь на полную катлету, либо придерживаешься разумной экономии, а разницу инвестируешь. Вы инвестируете разницу? Или думаете что квартира для жизни - это инвестиция? Куосаки с вами бы не согласился!!

Цены пошли вверх, но это они просто поднимаются по ступенькам к пусковой площадке, а вот в следущем году будет рост - огого!! Взлет!

Для меня гораздо непонятнее обратная ситуация: как можно ездить на условном новом БМВ Х5 и при этом жить в советской вторичке ну, или, ОК, в украинском кирпиче конца 90х где-то в дальнем прицентралье.
Автомобиль - расходник. Мне жаль на него тратить много денег. Недвижка - все-таки, какой-никакой, а инвестиционный актив. Но т.к. я не верю ни в какую рокету, то и инвестировать в украинскую недвигу слишком много - тоже считаю не самым лучшим решением.


Дорогая машина или там часы за десятку - это от комплексов, в первую очередь. Или вот постоянное хвастовство своей интимной жизнью (реальной или выдуманной - не важно), как у трибеки, оно от укоренившейся неудовлетворенности в бедные времена, семья видимо была не дружная, судя по теперешним отношениям. А теперь у трибеки есть бабло и фитнес тренершы с жашкова, надо написать об этом 100500 раз. Хотя ведь свое прошлое не исправишь покупкой джеелеса, да и смотрится он неуместно, стоит лишь из центра выехать. Украина все такие, а не Штутгарт.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:50

  барабашов написав:
  Andrew_ написав:
  pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! :shock:
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ? :|

какой район?

Судя по ценам - Кичкас :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я тоже после ознакомлением с ценами понял, что какая то адская окраина запорожья. А там рабочие окраины такие, что окраины киева цветочками покажутся. Слабо представляю такие цены по проспекту чего то там (центральная ул) Кстати, как то в офисе геоса видел проект для запорожья, такие себе высоточки, и, как сказали манагеры то ли в центре, толи в прицентре с видом на днепр. Вот там и сравнивайте
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:57

  Andrew_ написав:
  asti написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю декабрь вытащит первичку
Вторичку...

Какой месяц обычно самый плохой для вторички? чтобы купить выгоднее

июль-август
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:59

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, как можно жить в (условном) Тетрисе и ездить при этом на дизельгейтном гольфе-универсале??? И при этом говорить шо берешь то что хочется????

Гольф понятно - вопросов нет: дешево, соотношение цена/качество оптимальное. Но при этом мантрить на можные МОПы??

Либо гуляешь на полную катлету, либо придерживаешься разумной экономии, а разницу инвестируешь. Вы инвестируете разницу? Или думаете что квартира для жизни - это инвестиция? Куосаки с вами бы не согласился!!

Цены пошли вверх, но это они просто поднимаются по ступенькам к пусковой площадке, а вот в следущем году будет рост - огого!! Взлет!

Для меня гораздо непонятнее обратная ситуация: как можно ездить на условном новом БМВ Х5 и при этом жить в советской вторичке ну, или, ОК, в украинском кирпиче конца 90х где-то в дальнем прицентралье.
Автомобиль - расходник. Мне жаль на него тратить много денег. Недвижка - все-таки, какой-никакой, а инвестиционный актив. Но т.к. я не верю ни в какую рокету, то и инвестировать в украинскую недвигу слишком много - тоже считаю не самым лучшим решением.


Дорогая машина или там часы за десятку - это от комплексов, в первую очередь. Или вот постоянное хвастовство своей интимной жизнью (реальной или выдуманной - не важно), как у трибеки, оно от укоренившейся неудовлетворенности в бедные времена, семья видимо была не дружная, судя по теперешним отношениям. А теперь у трибеки есть бабло и фитнес тренершы с жашкова, надо написать об этом 100500 раз. Хотя ведь свое прошлое не исправишь покупкой джеелеса, да и смотрится он неуместно, стоит лишь из центра выехать. Украина все такие, а не Штутгарт.

он про гимнасток с эстрадно-циркового писал
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:37

  trololo написав:Дорогая машина или там часы за десятку - это от комплексов, в первую очередь. Или вот постоянное хвастовство своей интимной жизнью (реальной или выдуманной - не важно), как у трибеки, оно от укоренившейся неудовлетворенности в бедные времена, семья видимо была не дружная, судя по теперешним отношениям. А теперь у трибеки есть бабло и фитнес тренершы с жашкова, надо написать об этом 100500 раз. Хотя ведь свое прошлое не исправишь покупкой джеелеса, да и смотрится он неуместно, стоит лишь из центра выехать. Украина все такие, а не Штутгарт.


если воспринимать трибеку как одинокую тетку с прицепом, пытающуюся подсасывать баблишка у обеспеченных мужиков, то становятся сразу понятными и ее интерес к вашим доходам и цене ваших активов, и к атрибутам богатства типа машин и посещений дорогих заведений, и особое отношению к сексу, и постоянные разговоры о мальдивах и прочих сказочных бали - для нее это просто инструменты и она изо всех сил интуитивно старается показать шо находится на противоположной стороне этих отношений, пытается выдать себя за такого вот мужика, ей кажется шо она хорошо понимает их психологию и интересы
тетка элементарно троллит и развлекается, а возможно и хочет подцепить очередного папика (почему нет? это же "финансовый форум" ггг)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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