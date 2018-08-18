|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 10:35
Andrew_ написав: asti написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Думаю декабрь вытащит первичку
Вторичку...
Какой месяц обычно самый плохой для вторички? чтобы купить выгоднее
Раньше, когда доллар был стабильным, лучшим месяцем был август. Лето сезон отпусков и спада деловой активности, продается мало. К концу лета продавцы вполне созревают на скидки.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5779
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лис, 2019 10:50
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.
Макс, как можно жить в (условном) Тетрисе и ездить при этом на дизельгейтном гольфе-универсале??? И при этом говорить шо берешь то что хочется????
Гольф понятно - вопросов нет: дешево, соотношение цена/качество оптимальное. Но при этом мантрить на можные МОПы??
Либо гуляешь на полную катлету, либо придерживаешься разумной экономии, а разницу инвестируешь. Вы инвестируете разницу? Или думаете что квартира для жизни - это инвестиция? Куосаки с вами бы не согласился!!
Цены пошли вверх, но это они просто поднимаются по ступенькам к пусковой площадке, а вот в следущем году будет рост - огого!! Взлет!
Для меня гораздо непонятнее обратная ситуация: как можно ездить на условном новом БМВ Х5 и при этом жить в советской вторичке ну, или, ОК, в украинском кирпиче конца 90х где-то в дальнем прицентралье.
Автомобиль - расходник. Мне жаль на него тратить много денег. Недвижка - все-таки, какой-никакой, а инвестиционный актив. Но т.к. я не верю ни в какую рокету, то и инвестировать в украинскую недвигу слишком много - тоже считаю не самым лучшим решением.
Дорогая машина или там часы за десятку - это от комплексов, в первую очередь. Или вот постоянное хвастовство своей интимной жизнью (реальной или выдуманной - не важно), как у трибеки, оно от укоренившейся неудовлетворенности в бедные времена, семья видимо была не дружная, судя по теперешним отношениям. А теперь у трибеки есть бабло и фитнес тренершы с жашкова, надо написать об этом 100500 раз. Хотя ведь свое прошлое не исправишь покупкой джеелеса, да и смотрится он неуместно, стоит лишь из центра выехать. Украина все такие, а не Штутгарт.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4266
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1994 раз.
- Подякували: 1111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лис, 2019 10:50
барабашов написав: Andrew_ написав: pritartem написав:
Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018!
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ?
какой район?
Судя по ценам - Кичкас
Я тоже после ознакомлением с ценами понял, что какая то адская окраина запорожья. А там рабочие окраины такие, что окраины киева цветочками покажутся. Слабо представляю такие цены по проспекту чего то там (центральная ул) Кстати, как то в офисе геоса видел проект для запорожья, такие себе высоточки, и, как сказали манагеры то ли в центре, толи в прицентре с видом на днепр. Вот там и сравнивайте
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6124
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 912 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 лис, 2019 10:57
Andrew_ написав: asti написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Думаю декабрь вытащит первичку
Вторичку...
Какой месяц обычно самый плохой для вторички? чтобы купить выгоднее
июль-август
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20470
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лис, 2019 10:59
trololo написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Макс, как можно жить в (условном) Тетрисе и ездить при этом на дизельгейтном гольфе-универсале??? И при этом говорить шо берешь то что хочется????
Гольф понятно - вопросов нет: дешево, соотношение цена/качество оптимальное. Но при этом мантрить на можные МОПы??
Либо гуляешь на полную катлету, либо придерживаешься разумной экономии, а разницу инвестируешь. Вы инвестируете разницу? Или думаете что квартира для жизни - это инвестиция? Куосаки с вами бы не согласился!!
Цены пошли вверх, но это они просто поднимаются по ступенькам к пусковой площадке, а вот в следущем году будет рост - огого!! Взлет!
Для меня гораздо непонятнее обратная ситуация: как можно ездить на условном новом БМВ Х5 и при этом жить в советской вторичке ну, или, ОК, в украинском кирпиче конца 90х где-то в дальнем прицентралье.
Автомобиль - расходник. Мне жаль на него тратить много денег. Недвижка - все-таки, какой-никакой, а инвестиционный актив. Но т.к. я не верю ни в какую рокету, то и инвестировать в украинскую недвигу слишком много - тоже считаю не самым лучшим решением.
Дорогая машина или там часы за десятку - это от комплексов, в первую очередь. Или вот постоянное хвастовство своей интимной жизнью (реальной или выдуманной - не важно), как у трибеки, оно от укоренившейся неудовлетворенности в бедные времена, семья видимо была не дружная, судя по теперешним отношениям. А теперь у трибеки есть бабло и фитнес тренершы с жашкова, надо написать об этом 100500 раз. Хотя ведь свое прошлое не исправишь покупкой джеелеса, да и смотрится он неуместно, стоит лишь из центра выехать. Украина все такие, а не Штутгарт.
он про гимнасток с эстрадно-циркового писал
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20470
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лис, 2019 11:37
trololo написав:
Дорогая машина или там часы за десятку - это от комплексов, в первую очередь. Или вот постоянное хвастовство своей интимной жизнью (реальной или выдуманной - не важно), как у трибеки, оно от укоренившейся неудовлетворенности в бедные времена, семья видимо была не дружная, судя по теперешним отношениям. А теперь у трибеки есть бабло и фитнес тренершы с жашкова, надо написать об этом 100500 раз. Хотя ведь свое прошлое не исправишь покупкой джеелеса, да и смотрится он неуместно, стоит лишь из центра выехать. Украина все такие, а не Штутгарт.
если воспринимать трибеку как одинокую тетку с прицепом, пытающуюся подсасывать баблишка у обеспеченных мужиков, то становятся сразу понятными и ее неподдельный интерес к вашим доходам и цене ваших активов, и к атрибутам богатства типа машин и посещений дорогих заведений, и особое отношению к сексу, и постоянные разговоры о мальдивах и прочих сказочных бали - для нее это просто инструменты и она изо всех сил интуитивно старается показать шо находится на противоположной стороне этих отношений, пытается выдать себя за такого вот мужика, ей кажется шо она хорошо понимает их психологию и интересы
тетка элементарно троллит и развлекается, а возможно и хочет подцепить очередного папика (почему нет? это же "финансовый форум" ггг)
на сайтах знакомств пасутся стада таких шкур, кстати самые наглые и активные из них как раз донбасянки - те ваще прут напролом в стиле "вижу цель - не вижу препятствий"
шо мы собственно и наблюдаем на примере сабжа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7373
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 613 раз.
- Подякували: 1147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лис, 2019 12:00
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20470
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лис, 2019 12:10
kingkongovets написав:
если воспринимать трибеку как одинокую тетку с прицепом, пытающуюся подсасывать баблишка у обеспеченных мужиков, то становятся сразу понятными и ее неподдельный интерес к вашим доходам и цене ваших активов, и к атрибутам богатства типа машин и посещений дорогих заведений, и особое отношению к сексу, и постоянные разговоры о мальдивах и прочих сказочных бали - для нее это просто инструменты и она изо всех сил интуитивно старается показать шо находится на противоположной стороне этих отношений, пытается выдать себя за такого вот мужика, ей кажется шо она хорошо понимает их психологию и интересы
тетка элементарно троллит и развлекается, а возможно и хочет подцепить очередного папика (почему нет? это же "финансовый форум" ггг)
на сайтах знакомств пасутся стада таких шкур, кстати самые наглые и активные из них как раз донбасянки - те ваще прут напролом в стиле "вижу цель - не вижу препятствий"
шо мы собственно и наблюдаем на примере сабжа
Умные люди обсуждают идеи, средние - события, глупые - людей.(с)
Это финансовый форум, ветка недвижимости или скамейка, где бабки от скуки перемывают косточки прохожим?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5779
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лис, 2019 12:13
Vlad442
тогда твои посты с рефлексией в мой адрес и важнейшими сообщениями о том шо ты меня достал из игнора, или наоборот заигнорил - что?
не нравится - проматывай, или заигнорь, не надоело постоянно изображать обиженного кротика, которому насрали в норку?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7373
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 613 раз.
- Подякували: 1147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лис, 2019 12:32
airmax78 написав:Автомобиль - расходник. Мне жаль на него тратить много денег. Недвижка - все-таки, какой-никакой, а инвестиционный актив. Но т.к. я не верю ни в какую рокету, то и инвестировать в украинскую недвигу слишком много - тоже считаю не самым лучшим решением.
Согласен, автомобиль расходник, я тоже катался на дизельгейтном гольфе,но жаба подкралась незаметно,продал ласточку,вытянул из неё десятку, пересел на Джетту. Ну а десятку можно пристроить в другое место, в ту же недвижку, это не проблема))
-
necovi4
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 20.09.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16989
|2682631
|
Суб 16 лис, 2019 13:35
Клаус
|
|8
|8766
|
|
|455
|185141
|
|