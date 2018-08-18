Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:Как всё запущено. Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было. Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера. Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял. С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.
жить по звонку в режиме "дом-работа, работа-дом", никаких мук при выборе квартиры - бери шо дают, продукты по госту, всеобщая уравниловка, на работе можно бесконечно гонять чаи - как же сержик жалеет шо такая шара, когда не надо было думать и от тебя мало шо зависит закончилась
О, вижу спецов-один по продвижению методом подлизывания, другой по додумыванию ( как обычно) за оппонента Дядьки, всё было не так ( как у вас) Стал на очередь будучи в общаге. На мое 2-х летие получил комнату 18 метров в 2к квартире ( подселение). На 2-х летие моей сестры получил ордер на трёшку. Всего 5-6 лет от того момента как стал на очередь до получения трёшки. На стройке работал как полагалось в то время, с 7 до 16 или с 8 до 17. Я просто не могу понять что случилось при капитализме? Ранее 9 этажку на 4 подъезда в 144 квартиры сдавали под ключ ( в настоящее время это состояние под ремонт) за 9 мес от начала рытья котлована, сейчас панельку делают 2.5 года.
ее раз напомню: все ранее написанное поясняло позицию почему я не хочу покупать хрущёвку
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
kingkongovets написав:Vlad442 тогда твои посты с рефлексией в мой адрес и важнейшими сообщениями о том шо ты меня достал из игнора, или наоборот заигнорил - что? не нравится - проматывай, или заигнорь, не надоело постоянно изображать обиженного кротика, которому насрали в норку?
Базарная бабка по ошибке попала на форум. Ложка дегтя портит бочку меда. Подумай над тем, что тут собрались люди другого уровня и таким как ты тут не место.