Додано: Суб 16 лис, 2019 13:26

kingkongovets написав: pesikot написав: Как всё запущено.

Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было.

Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера.

Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял.

С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди. Как всё запущено.Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было.Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера.Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял.С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.



жить по звонку в режиме "дом-работа, работа-дом", никаких мук при выборе квартиры - бери шо дают, продукты по госту, всеобщая уравниловка, на работе можно бесконечно гонять чаи - как же сержик жалеет шо такая шара, когда не надо было думать и от тебя мало шо зависит закончилась жить по звонку в режиме "дом-работа, работа-дом", никаких мук при выборе квартиры - бери шо дают, продукты по госту, всеобщая уравниловка, на работе можно бесконечно гонять чаи - как же сержик жалеет шо такая шара, когда не надо было думать и от тебя мало шо зависит закончилась

О, вижу спецов-один по продвижению методом подлизывания, другой по додумыванию ( как обычно) за оппонентаДядьки, всё было не так ( как у вас)Стал на очередь будучи в общаге. На мое 2-х летие получил комнату 18 метров в 2к квартире ( подселение). На 2-х летие моей сестры получил ордер на трёшку. Всего 5-6 лет от того момента как стал на очередь до получения трёшки.На стройке работал как полагалось в то время, с 7 до 16 или с 8 до 17.Я просто не могу понять что случилось при капитализме? Ранее 9 этажку на 4 подъезда в 144 квартиры сдавали под ключ ( в настоящее время это состояние под ремонт) за 9 мес от начала рытья котлована, сейчас панельку делают 2.5 года.ее раз напомню: все ранее написанное поясняло позицию почему я не хочу покупать хрущёвку