RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2347234823492350

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 268
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
37
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:26

  kingkongovets написав:
  pesikot написав:Как всё запущено.
Чтобы стать на квартирную очередь должны быть определенные условия. А именно, наличие квадратных метров на момент постановки на очередь. Живёте в общежитии с просторными комнатой - не станете в очередь. Метров вам хватаем. О качестве жилья речи не было.
Встали на учёт, как правило, по месту работы. И работаете там, пока не получите жильё. В строительной организации - фигачите на стройке с утра до вечера.
Уволились до получения жилья - ж*** поднял, место потерял.
С заводом тоже самое. Работаете на этом заводе. Любой залёт - переместили вниз по очереди. Пришла жена на вас жаловаться, также вниз. Подлизнули директору - вверх по очереди.


жить по звонку в режиме "дом-работа, работа-дом", никаких мук при выборе квартиры - бери шо дают, продукты по госту, всеобщая уравниловка, на работе можно бесконечно гонять чаи - как же сержик жалеет шо такая шара, когда не надо было думать и от тебя мало шо зависит закончилась

О, вижу спецов-один по продвижению методом подлизывания, другой по додумыванию ( как обычно) за оппонента
Дядьки, всё было не так ( как у вас)
Стал на очередь будучи в общаге. На мое 2-х летие получил комнату 18 метров в 2к квартире ( подселение). На 2-х летие моей сестры получил ордер на трёшку. Всего 5-6 лет от того момента как стал на очередь до получения трёшки.
На стройке работал как полагалось в то время, с 7 до 16 или с 8 до 17.
Я просто не могу понять что случилось при капитализме? Ранее 9 этажку на 4 подъезда в 144 квартиры сдавали под ключ ( в настоящее время это состояние под ремонт) за 9 мес от начала рытья котлована, сейчас панельку делают 2.5 года.

ее раз напомню: все ранее написанное поясняло позицию почему я не хочу покупать хрущёвку
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9915
З нами з: 10.06.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Вот эта квартира у риелторов, хозяева убрали объявление.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 3;promoted

В объявлении от хозяев по фото все выглядело лучше. Не знаю шо вам предлагать

предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9915
З нами з: 10.06.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  vladimir07 написав:Вот эта квартира у риелторов, хозяева убрали объявление.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 3;promoted

В объявлении от хозяев по фото все выглядело лучше. Не знаю шо вам предлагать

предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл?
Долларов или гривен? :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25942
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 6087 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:35

  kingkongovets написав:Vlad442
тогда твои посты с рефлексией в мой адрес и важнейшими сообщениями о том шо ты меня достал из игнора, или наоборот заигнорил - что?
не нравится - проматывай, или заигнорь, не надоело постоянно изображать обиженного кротика, которому насрали в норку?

Базарная бабка по ошибке попала на форум.
Ложка дегтя портит бочку меда.
Подумай над тем, что тут собрались люди другого уровня и таким как ты тут не место.
Vlad442
 
Повідомлень: 5778
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:37

  Vlad442 написав:Базарная бабка по ошибке попала на форум.
Ложка дегтя портит бочку меда.
Подумай над тем, что тут собрались люди другого уровня и таким как ты тут не место.


  Vlad442 написав:Умные люди обсуждают идеи, средние - события, глупые - людей.(с)

Это финансовый форум, ветка недвижимости или скамейка, где бабки от скуки перемывают косточки прохожим?


п- последовательность
л - логика
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

зы: кстати, владик, после твоей фразы "пока вижу что Зеленский все делает правильно" иллюзий по поводу твоего интеллекта у меня не осталось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7372
З нами з: 05.06.16
Подякував: 613 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Достал потому что.
В реальной жизни получается избегать общения с бы*** и хамами, поэтому у меня нет прививки.
Vlad442
 
Повідомлень: 5778
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы: кстати, владик, после твоей фразы "пока вижу что Зеленский все делает правильно" иллюзий по поводу твоего интеллекта у меня не осталось

У каждого своя точка зрения и только бы*** не уважает чужую.
Vlad442
 
Повідомлень: 5778
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2347234823492350
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Guineapig і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1697, 1698, 1699
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16989 2682626
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 13:35
Клаус
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8766
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185141
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14124)
16.11.2019 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.