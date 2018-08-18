Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 13:54
kivin
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Подякували: 6 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:55
Serg-ik написав:
предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл?
если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2
в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:00
В качестве оффтопа: кросаффчег Багговутовский
Востаннє редагувалось
airmax78
в Суб 16 лис, 2019 14:36, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:15
Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!! Нікому ваші квартири не потрібні!!!!! Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:19
Первый написав:
Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!
Всім процвітання!
а в деньгах это сколько?
investorkiev
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:24
Первый написав:
Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!
Всім процвітання!
Ждем -40% по Тетрису и можно брать.
airmax78
Повідомлень: 32535
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3757 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:26
airmax78 написав: Первый написав:
Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!
Всім процвітання!
Ждем -40% по Тетрису и можно брать.
По тетрісу -25%!!!!!
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
Повідомлень: 14895
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1942 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:26
kingkongovets написав: airmax78 написав: kivin написав:
макс,шею можно свернуть.
научись фоткать
Я отлично фоткаю. Ориентацию фото невозможно выбирать, когда вставляешь ее в этот форум.
а шо в андроиде нельзя предварительно повернуть фото в редакторе?
У меня телепоне фото стоит вертикально. Получается я его должен развернуть на -90 градусов, чтобы оно на форуме стояло вертикально.
airmax78
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Подякували: 3757 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:31
Первый написав: airmax78 написав: Первый написав:
Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!
Всім процвітання!
Ждем -40% по Тетрису и можно брать.
По тетрісу -25%!!!!!
Всім процвітання!
Для инвесторов Тетриса в рокете места нет. Поэтому начинаем разговор с -40%.
airmax78
Повідомлень: 32535
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3757 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:32
airmax78 написав:
У меня телепоне фото стоит вертикально. Получается я его должен развернуть на -90 градусов, чтобы оно на форуме стояло вертикально.
странно, у меня нет таких проблем, походу это баг тапка для ведра - он не понимает портретную ориентацию
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Повідомлень: 7373
З нами з: 05.06.16
Подякував: 613 раз.
Подякували: 1147 раз.
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