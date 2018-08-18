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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2348234923502351>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 268
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
37
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тут гаражик продается.
что скажете?
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... N3SEpXRlln
kivin
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:55

  Serg-ik написав:предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл?


если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2
в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:00

В качестве оффтопа: кросаффчег Багговутовский
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Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 16 лис, 2019 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:19

  Первый написав:Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!


Всім процвітання!

а в деньгах это сколько?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:24

  Первый написав:Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!


Всім процвітання!

Ждем -40% по Тетрису и можно брать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Первый написав:Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!


Всім процвітання!

Ждем -40% по Тетрису и можно брать.
По тетрісу -25%!!!!!


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:26

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  kivin написав:макс,шею можно свернуть.
научись фоткать

Я отлично фоткаю. Ориентацию фото невозможно выбирать, когда вставляешь ее в этот форум.


а шо в андроиде нельзя предварительно повернуть фото в редакторе?

У меня телепоне фото стоит вертикально. Получается я его должен развернуть на -90 градусов, чтобы оно на форуме стояло вертикально.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:31

  Первый написав:
airmax78 написав:
  Первый написав:Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!


Всім процвітання!

Ждем -40% по Тетрису и можно брать.
По тетрісу -25%!!!!!


Всім процвітання!

Для инвесторов Тетриса в рокете места нет. Поэтому начинаем разговор с -40%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:32

  airmax78 написав:У меня телепоне фото стоит вертикально. Получается я его должен развернуть на -90 градусов, чтобы оно на форуме стояло вертикально.


странно, у меня нет таких проблем, походу это баг тапка для ведра - он не понимает портретную ориентацию
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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