Додано: Суб 16 лис, 2019 13:55

Serg-ik написав: предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл? предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл?



если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2

в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика

