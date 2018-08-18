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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2348234923502351

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 268
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
37
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:[quote="4795855:kivin"]макс,шею можно свернуть.
научись фоткать

Я отлично фоткаю. Ориентацию фото невозможно выбирать, когда вставляешь ее в этот форум.


а шо в андроиде нельзя предварительно повернуть фото в редакторе?

У меня телепоне фото стоит вертикально. Получается я его должен развернуть на -90 градусов, чтобы оно на форуме стояло вертикально.[/quote]Користуєтесь іфоном.

Шо шпекулі, тримтять коліна?
В центрі обмін світить 24.25 продаж


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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:В качестве оффтопа: кросаффчег Багговутовский
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Шо это за недоразумение на первом плане?
Не тачки, а ота хрень с куполом?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:48

  Faceless написав:
airmax78 написав:В качестве оффтопа: кросаффчег Багговутовский
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Шо это за недоразумение на первом плане?

єто Макс перестал жлобится и купил жене лексус
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
airmax78 написав:В качестве оффтопа: кросаффчег Багговутовский
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Шо это за недоразумение на первом плане?

єто Макс перестал жлобится и купил жене лексус

ну после тетриса можно и лексус купить
kivin
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а вообще макса я поздравляю от всей души.
человек добился своего! и тетрис и лексус. так держать!
всем процвитання!
kivin
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:53

  Faceless написав:Шо это за недоразумение на первом плане?
Не тачки, а ота хрень с куполом?


Свято-Iоанський монастир
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:16

  kivin написав:а вообще макса я поздравляю от всей души.
человек добился своего! и тетрис и лексус. так держать!
всем процвитання!

молодчага, Тетрис хороший выбор.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Оранжевый-хит сезона
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