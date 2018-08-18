У меня телепоне фото стоит вертикально. Получается я его должен развернуть на -90 градусов, чтобы оно на форуме стояло вертикально.[/quote]Користуєтесь іфоном.
Шо шпекулі, тримтять коліна?
В центрі обмін світить 24.25 продаж
Всім процвітання!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня телепоне фото стоит вертикально. Получается я его должен развернуть на -90 градусов, чтобы оно на форуме стояло вертикально.[/quote]Користуєтесь іфоном.
Шо шпекулі, тримтять коліна?
В центрі обмін світить 24.25 продаж
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:48
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:50
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а вообще макса я поздравляю от всей души.
человек добился своего! и тетрис и лексус. так держать!
всем процвитання!
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:53
Свято-Iоанський монастир
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 лис, 2019 15:16
Додано: Суб 16 лис, 2019 15:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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