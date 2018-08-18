Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:33
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
[quote="4795855:kivin"]макс,шею можно свернуть.
научись фоткать
Я отлично фоткаю. Ориентацию фото невозможно выбирать, когда вставляешь ее в этот форум.
а шо в андроиде нельзя предварительно повернуть фото в редакторе?
У меня телепоне фото стоит вертикально. Получается я его должен развернуть на -90 градусов, чтобы оно на форуме стояло вертикально.[/quote]Користуєтесь іфоном.
Шо шпекулі, тримтять коліна?
В центрі обмін світить 24.25 продаж
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:38
airmax78 написав:
В качестве оффтопа: кросаффчег Багговутовский
Шо это за недоразумение на первом плане?
Не тачки, а ота хрень с куполом?
Faceless
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:48
Faceless написав: airmax78 написав:
В качестве оффтопа: кросаффчег Багговутовский
Шо это за недоразумение на первом плане?
єто Макс перестал жлобится и купил жене лексус
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:50
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав: airmax78 написав:
В качестве оффтопа: кросаффчег Багговутовский
Шо это за недоразумение на первом плане?
єто Макс перестал жлобится и купил жене лексус
ну после тетриса можно и лексус купить
kivin
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:52
а вообще макса я поздравляю от всей души.
человек добился своего! и тетрис и лексус. так держать! всем процвитання!
kivin
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:53
Faceless написав:
Шо это за недоразумение на первом плане?
Не тачки, а ота хрень с куполом?
Свято-Iоанський монастир
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Суб 16 лис, 2019 15:16
kivin написав:
а вообще макса я поздравляю от всей души.
человек добился своего! и тетрис и лексус. так держать!
всем процвитання!
молодчага, Тетрис хороший выбор.
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 16 лис, 2019 15:26
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 16 лис, 2019 15:42
Первый написав:
Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!
Всім процвітання!
это "минус" 15% или "плюс" 15%
Andrew_
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Додано: Суб 16 лис, 2019 15:50
Максимки братишку зам министра инфраструктуры назначили.
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Оранжевый-хит сезона
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