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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 16:14
Первый написав: airmax78 написав: Первый написав:
Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!
Всім процвітання!
Ждем -40% по Тетрису и можно брать.
По тетрісу -25%!!!!!
... дивно, дивлюсь по 2х об'єктах у місті Лева..... - один + 5-10%, другий + 15-20% до літнього прайсу!
- якась аномальна-ненормальність!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 16 лис, 2019 17:02
Faceless написав:
airmax78 написав:В качестве оффтопа: кросаффчег Багговутовский
Шо это за недоразумение на первом плане?
Не тачки, а ота хрень с куполом?
Это готовая школа для будущих жильцов Багговутовского. Воскресная.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 17:19
kingkongovets написав: Serg-ik написав:
предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл?
если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2
в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика
обманут?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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