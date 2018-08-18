Додано: Суб 16 лис, 2019 17:35

Серж, не слушайте никого и не бойтесь.



Всем нужно пройти первый раз. Да, будет больно, но это нужно. Иначе никак.



Поймите - можно раз лишиться девственности и всю жизнь наслаждаться интимом, а можно бояться, и не подпускать к себе мужиков изза боязни что будет больно 1 минуту. И так и умереть старой девой.



Не лишайте себя удовольствия, это только звучит страшно. Сделаете ремонт, наберетесь опыта, потом еще года два будете докупать всякую начинку, на которую сразу денег/времени/нервов не хватило. Второй ремонт уже будет намного легче, а после третьего - вы уже в принципе будете более-менее ориентироваться.