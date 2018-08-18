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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:14

  Первый написав:
airmax78 написав:
  Первый написав:Ну шо товариші шпікулянти, почалося!
Комфорт таун - 15%!!!!
Нікому ваші квартири не потрібні!!!!!


Всім процвітання!

Ждем -40% по Тетрису и можно брать.
По тетрісу -25%!!!!!


... дивно, дивлюсь по 2х об'єктах у місті Лева..... - один + 5-10%, другий + 15-20% до літнього прайсу! :shock:
- якась аномальна-ненормальність!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:02

  Faceless написав:
airmax78 написав:В качестве оффтопа: кросаффчег Багговутовский
Шо это за недоразумение на первом плане?
Не тачки, а ота хрень с куполом?

Это готовая школа для будущих жильцов Багговутовского. Воскресная.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:19

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл?


если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2
в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика
обманут?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:31

  Faceless написав:Шо это за недоразумение на первом плане?
Не тачки, а ота хрень с куполом?

бизнес центр
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:31

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл?


если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2
в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика
обманут?

Немного не точно.
Взъебут

ПС
последний раз работал с новым электриком, прикинулся, что делаю для себя. Он только на материале пытался приклеить лишних 30% :mrgreen: И это при совсем нешуточных ценах на саму работу в пересчете на деньи.

ППС
Стоял разоваривал с работяой, сказал, что плитку укладывает по 330- 350 (с подрезками) Сейчас совсем не время ремонт делать.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, не слушайте никого и не бойтесь.

Всем нужно пройти первый раз. Да, будет больно, но это нужно. Иначе никак.

Поймите - можно раз лишиться девственности и всю жизнь наслаждаться интимом, а можно бояться, и не подпускать к себе мужиков изза боязни что будет больно 1 минуту. И так и умереть старой девой.

Не лишайте себя удовольствия, это только звучит страшно. Сделаете ремонт, наберетесь опыта, потом еще года два будете докупать всякую начинку, на которую сразу денег/времени/нервов не хватило. Второй ремонт уже будет намного легче, а после третьего - вы уже в принципе будете более-менее ориентироваться.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:38

  hume написав:Стоял разоваривал с работяой, сказал, что плитку укладывает по 330- 350 (с подрезками) Сейчас совсем не время ремонт делать.


танунах, еще весной мне по 230 грн делали, правда на обьеме.

Взгревают всех, это нормально, не нужно комплексовать, а то Сержа запугаете, он безхатченком рискует остаться.

Хотя ДБК-4 для него - оптимальный выбор при его бюджете. Там вроде есть хорошие двушки 70+ метров, вполне заменит трешку, плюс омно-ремонт от застройщика выручит на первые 3-5 лет. Плюс лояльная ценовая политика, плюс быстро строят.

Серж, решайтесь!!!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:40

  hume написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2
в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика
обманут?

Немного не точно.
Взъебут

ПС
последний раз работал с новым электриком, прикинулся, что делаю для себя. Он только на материале пытался приклеить лишних 30% :mrgreen: И это при совсем нешуточных ценах на саму работу в пересчете на деньи.

ППС
Стоял разоваривал с работяой, сказал, что плитку укладывает по 330- 350 (с подрезками) Сейчас совсем не время ремонт делать.

Ага, полгода назад ремонт в 1куе за метр казался каким-то космосом. А сейчас большинство дизайнеров, с которым я общался, к этой цифре подводят как к базовой.
Недавно видел ремонт, сделанный человеком "для себя" без дизайнеров, без прораба. Из бюджета все равно вылетел. Но результат... Это печаль. ИМХО, если уже тратить деньги на ремонт, то делать что-то нормальное. Кстати, смотрю работы вот этого парня: http://novoselskiy.design/ в инстаграмме. И просто удивляюсь, какие, подчас, потрясающие ремонты люди делают в экономе. Немного не понимаю зачем, но красиво.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 16 лис, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так что там с комфорт тауном? падение?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Andrew_ написав:Так что там с комфорт тауном? падение?

На сайте КТ сбоку "кнопка" акция 15% скидка.
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