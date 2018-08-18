... дивно, дивлюсь по 2х об'єктах у місті Лева..... - один + 5-10%, другий + 15-20% до літнього прайсу!
- якась аномальна-ненормальність!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 16:14
... дивно, дивлюсь по 2х об'єктах у місті Лева..... - один + 5-10%, другий + 15-20% до літнього прайсу!
- якась аномальна-ненормальність!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:02
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:19
обманут?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:31
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:31
Немного не точно.
Взъебут
ПС
последний раз работал с новым электриком, прикинулся, что делаю для себя. Он только на материале пытался приклеить лишних 30% И это при совсем нешуточных ценах на саму работу в пересчете на деньи.
ППС
Стоял разоваривал с работяой, сказал, что плитку укладывает по 330- 350 (с подрезками) Сейчас совсем не время ремонт делать.
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, не слушайте никого и не бойтесь.
Всем нужно пройти первый раз. Да, будет больно, но это нужно. Иначе никак.
Поймите - можно раз лишиться девственности и всю жизнь наслаждаться интимом, а можно бояться, и не подпускать к себе мужиков изза боязни что будет больно 1 минуту. И так и умереть старой девой.
Не лишайте себя удовольствия, это только звучит страшно. Сделаете ремонт, наберетесь опыта, потом еще года два будете докупать всякую начинку, на которую сразу денег/времени/нервов не хватило. Второй ремонт уже будет намного легче, а после третьего - вы уже в принципе будете более-менее ориентироваться.
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:38
танунах, еще весной мне по 230 грн делали, правда на обьеме.
Взгревают всех, это нормально, не нужно комплексовать, а то Сержа запугаете, он безхатченком рискует остаться.
Хотя ДБК-4 для него - оптимальный выбор при его бюджете. Там вроде есть хорошие двушки 70+ метров, вполне заменит трешку, плюс омно-ремонт от застройщика выручит на первые 3-5 лет. Плюс лояльная ценовая политика, плюс быстро строят.
Серж, решайтесь!!!
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:40
Ага, полгода назад ремонт в 1куе за метр казался каким-то космосом. А сейчас большинство дизайнеров, с которым я общался, к этой цифре подводят как к базовой.
Недавно видел ремонт, сделанный человеком "для себя" без дизайнеров, без прораба. Из бюджета все равно вылетел. Но результат... Это печаль. ИМХО, если уже тратить деньги на ремонт, то делать что-то нормальное. Кстати, смотрю работы вот этого парня:
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 16 лис, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так что там с комфорт тауном? падение?
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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