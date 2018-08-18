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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2351235223532354>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:02

кстати главу укрэксима то сбу паконуло (за дорученням прокуратуры, которой управляет 100% чел гундосого)
инвестклимат становится просто огонь
топливо на космодром гонят в турборежиме
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 лис, 2019 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:кстати главу укрэксима то сбу пакануло
инвестклимат становится просто огонь
топливо на космодром гонят в турборежиме
Правильно 3,14дара паконули ..ещё Ворушилина нужно....

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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В ЖК Вонючка сегодня жесть вонь... Зато GAGA на Позняках размером как все остальные GAGA города Киева вместе взятые... В ПОХ есть своя прелесть, дышит мегаполисом.

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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:29

  airmax78 написав:Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.

авария там
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.
Как в Нью-Йорке... ПОХ город который никогда не спит.... 26 этажные каменные джунгли спасут этот город... А Максик может ехать в Цюрих... Как поет Шнур, "Ехай, Ехай нах..й..."

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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:40

  airmax78 написав:Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.

опа! Макса понятуло на ПОХ!!! Подыскиваете себе там квартирку? ))))))
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:41

  airmax78 написав:Кстати, смотрю работы вот этого парня: http://novoselskiy.design/ в инстаграмме. И просто удивляюсь, какие, подчас, потрясающие ремонты люди делают в экономе. Немного не понимаю зачем, но красиво.

Эир, объясните мне, ну накой вы смотрите дизайны квартир. Я ещё бы понял если бы кварти ра была куплена, а вы то перепродаёте, то выбираете, то ещё что то
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эпоха зубожиння мынула, кто ноет и жалуется тот лузер или порохобот.Зображення

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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.

авария там

Да, правда авария.
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