кстати главу укрэксима то сбу паконуло (за дорученням прокуратуры, которой управляет 100% чел гундосого)
инвестклимат становится просто огонь
топливо на космодром гонят в турборежиме
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:02
кстати главу укрэксима то сбу паконуло (за дорученням прокуратуры, которой управляет 100% чел гундосого)
инвестклимат становится просто огонь
топливо на космодром гонят в турборежиме
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 лис, 2019 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Правильно 3,14дара паконули ..ещё Ворушилина нужно....
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В ЖК Вонючка сегодня жесть вонь... Зато GAGA на Позняках размером как все остальные GAGA города Киева вместе взятые... В ПОХ есть своя прелесть, дышит мегаполисом.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:29
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как в Нью-Йорке... ПОХ город который никогда не спит.... 26 этажные каменные джунгли спасут этот город... А Максик может ехать в Цюрих... Как поет Шнур, "Ехай, Ехай нах..й..."
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:40
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:41
Эир, объясните мне, ну накой вы смотрите дизайны квартир. Я ещё бы понял если бы кварти ра была куплена, а вы то перепродаёте, то выбираете, то ещё что то
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эпоха зубожиння мынула, кто ноет и жалуется тот лузер или порохобот.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42
|