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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42
Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.
Как в Нью-Йорке... ПОХ город который никогда не спит.... 26 этажные каменные джунгли спасут этот город... А Максик может ехать в Цюрих... Как поет Шнур, "Ехай, Ехай нах..й..."
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уже сливу заливаешь?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:53
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.
Как в Нью-Йорке... ПОХ город который никогда не спит.... 26 этажные каменные джунгли спасут этот город... А Максик может ехать в Цюрих... Как поет Шнур, "Ехай, Ехай нах..й..."
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уже сливу заливаешь?
он залил уже
Так, заезжал в вайт лайнс на кофе. Сдача в конце 21го года, в чем сомневаюсь. На парк однушек нет, нет в проекте. Покупают иностранцы, что для меня непонятно.
17 - 1800уе
6 - 1550уе
Над шестым поржал, то есть 1550 уе и возможность получить стену как на кпи.))
В отделе продаж настолько никого, что я искал манагеров. Торовый центр обещают на 33 тысчи квадратом, что довольно таки большой. Киношка на 7-8 залов.
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hume
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:58
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.
Как в Нью-Йорке... ПОХ город который никогда не спит.... 26 этажные каменные джунгли спасут этот город... А Максик может ехать в Цюрих... Как поет Шнур, "Ехай, Ехай нах..й..."
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уже сливу заливаешь?
так с утра - праздник у брехунцив же ж сегодня)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:00
hume написав:
Покупают иностранцы, что для меня непонятно.
почему? и место норм и инфраструктура вроде тоже, метро у подъезда, парк, прицентралье
мне проект нравится, это не быковатая голосуха в яме с видом на цымбалов яр
главное шоп там вечно бздящую канализацию наконец пофиксили
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 16 лис, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02
investorkiev написав: airmax78 написав:
Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.
опа! Макса понятуло на ПОХ!!! Подыскиваете себе там квартирку? ))))))
Та поехал к этому своему дорогому врачу.
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airmax78
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02
investorkiev написав: hume написав:
Стоял разоваривал с работяой, сказал, что плитку укладывает по 330- 350 (с подрезками) Сейчас совсем не время ремонт делать.
танунах, еще весной мне по 230 грн делали, правда на обьеме.
Взгревают всех, это нормально, не нужно комплексовать, а то Сержа запугаете, он безхатченком рискует остаться.
Хотя ДБК-4 для него - оптимальный выбор при его бюджете. Там вроде есть хорошие двушки 70+ метров, вполне заменит трешку, плюс омно-ремонт от застройщика выручит на первые 3-5 лет. Плюс лояльная ценовая политика, плюс быстро строят.
Серж, решайтесь!!!
230 это дешево?
я в ЦП у лучшего мастера за 7 баксов делал))) правда был разгар войны
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kivin
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