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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23522353235423552356>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.

опа! Макса понятуло на ПОХ!!! Подыскиваете себе там квартирку? ))))))

Та поехал к этому своему дорогому врачу.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:02

  investorkiev написав:
  hume написав:Стоял разоваривал с работяой, сказал, что плитку укладывает по 330- 350 (с подрезками) Сейчас совсем не время ремонт делать.


танунах, еще весной мне по 230 грн делали, правда на обьеме.

Взгревают всех, это нормально, не нужно комплексовать, а то Сержа запугаете, он безхатченком рискует остаться.

Хотя ДБК-4 для него - оптимальный выбор при его бюджете. Там вроде есть хорошие двушки 70+ метров, вполне заменит трешку, плюс омно-ремонт от застройщика выручит на первые 3-5 лет. Плюс лояльная ценовая политика, плюс быстро строят.

Серж, решайтесь!!!


230 это дешево?
я в ЦП у лучшего мастера за 7 баксов делал))) правда был разгар войны
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:03

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Стою в мрачной пробке на Южном мосту. В субботу. Капец.

опа! Макса понятуло на ПОХ!!! Подыскиваете себе там квартирку? ))))))

Та поехал к этому своему дорогому врачу.

только что оттуда
пробок нет ...как ты попал в пробку хз.
но вонь сегодня там страшная...начиная с метро осокорки уже((( жесть
kivin
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:04

  hume написав:он залил уже

Так, заезжал в вайт лайнс на кофе. Сдача в конце 21го года, в чем сомневаюсь. На парк однушек нет, нет в проекте. Покупают иностранцы, что для меня непонятно.
17 - 1800уе

6 - 1550уе
Над шестым поржал, то есть 1550 уе и возможность получить стену как на кпи.))
В отделе продаж настолько никого, что я искал манагеров. Торовый центр обещают на 33 тысчи квадратом, что довольно таки большой. Киношка на 7-8 залов.

а однушки еще есть?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короткое резюме, все пафосные лендлордов по субботам на ПОХе...

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:07

  kingkongovets написав:
  hume написав:Покупают иностранцы, что для меня непонятно.


почему? и место норм и инфраструктура вроде тоже, метро у подъезда, парк, прицентралье
мне проект нравится, это не быковатая голосуха в яме с видом на цымбалов яр
главное шоп там вечно бздящую канализацию наконец пофиксили

Насчет места вопросов нет. Но всё таки привык видеть иностранную речь в бОльшем центре.

Проект дейтвительно очень интересный, участвовали они с ним в разных выставках, по мойму даже где то в финал вышли. Архиматика полностью осуществляет авторский надзор, в отличии от проета малахита (интрегала), где архиматика запроетировала одно, а интрегал построил нечто..
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:07

  hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, смотрю работы вот этого парня: http://novoselskiy.design/ в инстаграмме. И просто удивляюсь, какие, подчас, потрясающие ремонты люди делают в экономе. Немного не понимаю зачем, но красиво.

Эир, объясните мне, ну накой вы смотрите дизайны квартир. Я ещё бы понял если бы кварти ра была куплена, а вы то перепродаёте, то выбираете, то ещё что то

По инерции. Типа как вышедший на пенсию трудоголик еще год встает в 7 утра, одевает костюмчик и идет на работу. Посидит под офисом и домой.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:11

  Оранжевый-хит сезона написав:Короткое резюме, все пафосные лендлордов по субботам на ПОХе...

Туса у них там сегодня - дегустация альПОХпийского воздуха с причудливыми ароматами золоотвалов и включениями изысканных ЭНЕРГИЕтических тонов
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:12

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, смотрю работы вот этого парня: http://novoselskiy.design/ в инстаграмме. И просто удивляюсь, какие, подчас, потрясающие ремонты люди делают в экономе. Немного не понимаю зачем, но красиво.

Эир, объясните мне, ну накой вы смотрите дизайны квартир. Я ещё бы понял если бы кварти ра была куплена, а вы то перепродаёте, то выбираете, то ещё что то

По инерции. Типа как вышедший на пенсию трудоголик еще год встает в 7 утра, одевает костюмчик и идет на работу. Посидит под офисом и домой.


Макс, так я не понял(а), вы столько гнали на ПОХ, что это бетонные джунгли, там невозможно находиться, это АД, бетонные террористы изуродовали город, ябтамнекупил, и тут внезапно поехали попользоваться инфраструктурой этого самого ПОХа? как это вообще называется??? :evil: :evil: :evil:
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Борис на правый берег ещё не переехал
kivin
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