Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Стоял разоваривал с работяой, сказал, что плитку укладывает по 330- 350 (с подрезками) Сейчас совсем не время ремонт делать.
танунах, еще весной мне по 230 грн делали, правда на обьеме.
Взгревают всех, это нормально, не нужно комплексовать, а то Сержа запугаете, он безхатченком рискует остаться.
Хотя ДБК-4 для него - оптимальный выбор при его бюджете. Там вроде есть хорошие двушки 70+ метров, вполне заменит трешку, плюс омно-ремонт от застройщика выручит на первые 3-5 лет. Плюс лояльная ценовая политика, плюс быстро строят.
Серж, решайтесь!!!
230 это дешево? я в ЦП у лучшего мастера за 7 баксов делал))) правда был разгар войны
Так, заезжал в вайт лайнс на кофе. Сдача в конце 21го года, в чем сомневаюсь. На парк однушек нет, нет в проекте. Покупают иностранцы, что для меня непонятно. 17 - 1800уе
6 - 1550уе Над шестым поржал, то есть 1550 уе и возможность получить стену как на кпи.)) В отделе продаж настолько никого, что я искал манагеров. Торовый центр обещают на 33 тысчи квадратом, что довольно таки большой. Киношка на 7-8 залов.
hume написав:Покупают иностранцы, что для меня непонятно.
почему? и место норм и инфраструктура вроде тоже, метро у подъезда, парк, прицентралье мне проект нравится, это не быковатая голосуха в яме с видом на цымбалов яр главное шоп там вечно бздящую канализацию наконец пофиксили
Насчет места вопросов нет. Но всё таки привык видеть иностранную речь в бОльшем центре.
Проект дейтвительно очень интересный, участвовали они с ним в разных выставках, по мойму даже где то в финал вышли. Архиматика полностью осуществляет авторский надзор, в отличии от проета малахита (интрегала), где архиматика запроетировала одно, а интрегал построил нечто..
airmax78 написав:Кстати, смотрю работы вот этого парня: http://novoselskiy.design/ в инстаграмме. И просто удивляюсь, какие, подчас, потрясающие ремонты люди делают в экономе. Немного не понимаю зачем, но красиво.
Эир, объясните мне, ну накой вы смотрите дизайны квартир. Я ещё бы понял если бы кварти ра была куплена, а вы то перепродаёте, то выбираете, то ещё что то
По инерции. Типа как вышедший на пенсию трудоголик еще год встает в 7 утра, одевает костюмчик и идет на работу. Посидит под офисом и домой.
airmax78 написав:Кстати, смотрю работы вот этого парня: http://novoselskiy.design/ в инстаграмме. И просто удивляюсь, какие, подчас, потрясающие ремонты люди делают в экономе. Немного не понимаю зачем, но красиво.
Эир, объясните мне, ну накой вы смотрите дизайны квартир. Я ещё бы понял если бы кварти ра была куплена, а вы то перепродаёте, то выбираете, то ещё что то
По инерции. Типа как вышедший на пенсию трудоголик еще год встает в 7 утра, одевает костюмчик и идет на работу. Посидит под офисом и домой.
Макс, так я не понял(а), вы столько гнали на ПОХ, что это бетонные джунгли, там невозможно находиться, это АД, бетонные террористы изуродовали город, ябтамнекупил, и тут внезапно поехали попользоваться инфраструктурой этого самого ПОХа? как это вообще называется???