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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2353235423552356>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:16

  kivin написав:
  hume написав:он залил уже

Так, заезжал в вайт лайнс на кофе. Сдача в конце 21го года, в чем сомневаюсь. На парк однушек нет, нет в проекте. Покупают иностранцы, что для меня непонятно.
17 - 1800уе

6 - 1550уе
Над шестым поржал, то есть 1550 уе и возможность получить стену как на кпи.))
В отделе продаж настолько никого, что я искал манагеров. Торовый центр обещают на 33 тысчи квадратом, что довольно таки большой. Киношка на 7-8 залов.

а однушки еще есть?

Да. И снизу и сверху. Единственые однухи с видом на парк были в торце дома который по васильковской. Но их уже нет (или ещё)
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:16

  investorkiev написав:
Макс, так я не понял(а), вы столько гнали на ПОХ, что это бетонные джунгли, там невозможно находиться, это АД, бетонные террористы изуродовали город, ябтамнекупил, и тут внезапно поехали попользоваться инфраструктурой этого самого ПОХа? как это вообще называется??? :evil: :evil: :evil:

Меня вообще впечатлило, что Макс ездит поправлять свое здоровье именно на ПОХ. Как-то даже страшно представить, из какой клоаки он туда приезжает отдышаться
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:17

  investorkiev написав:Макс, так я не понял(а), вы столько гнали на ПОХ, что это бетонные джунгли, там невозможно находиться, это АД, бетонные террористы изуродовали город, ябтамнекупил, и тут внезапно поехали попользоваться инфраструктурой этого самого ПОХа? как это вообще называется??? :evil: :evil: :evil:

Я пытался этому врачу замену найти. Все-таки 800 грн. за прием это дорого. Но все нормальные уже уехали в Польшу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?
kivin
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:18

  kivin написав:Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?

Следующая цель: эмиграция.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:20

  airmax78 написав:
  kivin написав:Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?

Следующая цель: эмиграция.

Куда? из Тетриса в ТТ?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:21

  airmax78 написав:
  kivin написав:Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?

Следующая цель: эмиграция.

П - последовательность
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:23

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, так я не понял(а), вы столько гнали на ПОХ, что это бетонные джунгли, там невозможно находиться, это АД, бетонные террористы изуродовали город, ябтамнекупил, и тут внезапно поехали попользоваться инфраструктурой этого самого ПОХа? как это вообще называется??? :evil: :evil: :evil:

Я пытался этому врачу замену найти. Все-таки 800 грн. за прием это дорого. Но все нормальные уже уехали в Польшу.

вот я считаю, что если ругаешь ПОХ - то не имеешь права пользоваться его благами.
Это все равно что в вышиванке ходить, а потом в ДНР поехать лечиться.
Ну не правильно. Так изголяться над ПОХом, над арендаторами, которые снимают там задорого квартиры, потому что они хотят в пешей доступности иметь все блага цивилизации - от больниц до ресторанов и детских кружков. Люди осознанно выбрали этот насыщенный уголок Киева с его самобытным урбанистическим пейзажем, не смотря на насмешки и оскорбления от форумчан, и тут такие камингауты.

Ну я в шоке, вобщем.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:26

  airmax78 написав:
  kivin написав:Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?

Следующая цель: эмиграция.


сделаете ремонт в тетрисе, сдадите за 5к и безбедно будете жить в испании
та и тяжело будет, после 8 лет насиженного и нагретого места что то менять в жизни(
только испания. только пенсия.
kivin
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kivin написав:Борис на правый берег ещё не переехал
Точнее уехал с правого, деньги на ПОХе

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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