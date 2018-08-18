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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:16
kivin написав: hume написав:
он залил уже
Так, заезжал в вайт лайнс на кофе. Сдача в конце 21го года, в чем сомневаюсь. На парк однушек нет, нет в проекте. Покупают иностранцы, что для меня непонятно.
17 - 1800уе
6 - 1550уе
Над шестым поржал, то есть 1550 уе и возможность получить стену как на кпи.))
В отделе продаж настолько никого, что я искал манагеров. Торовый центр обещают на 33 тысчи квадратом, что довольно таки большой. Киношка на 7-8 залов.
а однушки еще есть?
Да. И снизу и сверху. Единственые однухи с видом на парк были в торце дома который по васильковской. Но их уже нет (или ещё)
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:16
Меня вообще впечатлило, что Макс ездит поправлять свое здоровье именно на ПОХ. Как-то даже страшно представить, из какой клоаки он туда приезжает отдышаться
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:17
Я пытался этому врачу замену найти. Все-таки 800 грн. за прием это дорого. Но все нормальные уже уехали в Польшу.
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airmax78
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:18
Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?
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kivin
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:18
kivin написав:
Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?
Следующая цель: эмиграция.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:20
airmax78 написав: kivin написав:
Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?
Следующая цель: эмиграция.
Куда? из Тетриса в ТТ?
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:21
airmax78 написав: kivin написав:
Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?
Следующая цель: эмиграция.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:23
airmax78 написав:
Я пытался этому врачу замену найти. Все-таки 800 грн. за прием это дорого. Но все нормальные уже уехали в Польшу.
вот я считаю, что если ругаешь ПОХ - то не имеешь права пользоваться его благами.
Это все равно что в вышиванке ходить, а потом в ДНР поехать лечиться.
Ну не правильно. Так изголяться над ПОХом, над арендаторами, которые снимают там задорого квартиры, потому что они хотят в пешей доступности иметь все блага цивилизации - от больниц до ресторанов и детских кружков. Люди осознанно выбрали этот насыщенный уголок Киева с его самобытным урбанистическим пейзажем, не смотря на насмешки и оскорбления от форумчан, и тут такие камингауты.
Ну я в шоке, вобщем.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:26
airmax78 написав: kivin написав:
Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?
Следующая цель: эмиграция.
сделаете ремонт в тетрисе, сдадите за 5к и безбедно будете жить в испании
та и тяжело будет, после 8 лет насиженного и нагретого места что то менять в жизни(
только испания. только пенсия.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:04
kivin написав:Борис на правый берег ещё не переехал
Точнее уехал с правого, деньги на ПОХе
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