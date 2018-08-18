Додано: Суб 16 лис, 2019 19:23

airmax78 написав: investorkiev написав: Макс, так я не понял(а), вы столько гнали на ПОХ, что это бетонные джунгли, там невозможно находиться, это АД, бетонные террористы изуродовали город, ябтамнекупил, и тут внезапно поехали попользоваться инфраструктурой этого самого ПОХа? как это вообще называется??? Макс, так я не понял(а), вы столько гнали на ПОХ, что это бетонные джунгли, там невозможно находиться, это АД, бетонные террористы изуродовали город, ябтамнекупил, и тут внезапно поехали попользоваться инфраструктурой этого самого ПОХа? как это вообще называется???

Я пытался этому врачу замену найти. Все-таки 800 грн. за прием это дорого. Но все нормальные уже уехали в Польшу. Я пытался этому врачу замену найти. Все-таки 800 грн. за прием это дорого. Но все нормальные уже уехали в Польшу.

вот я считаю, что если ругаешь ПОХ - то не имеешь права пользоваться его благами.Это все равно что в вышиванке ходить, а потом в ДНР поехать лечиться.Ну не правильно. Так изголяться над ПОХом, над арендаторами, которые снимают там задорого квартиры, потому что они хотят в пешей доступности иметь все блага цивилизации - от больниц до ресторанов и детских кружков. Люди осознанно выбрали этот насыщенный уголок Киева с его самобытным урбанистическим пейзажем, не смотря на насмешки и оскорбления от форумчан, и тут такие камингауты.Ну я в шоке, вобщем.